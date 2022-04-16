Не брати! Історик розповів, у чому насправді відмінність між українцями та росіянами

Проєкт Історичний спротив від Інституту національної пам’яті дає можливість вкотре згадати про історію нашої держави, наших одвічних противників та вчить нас пам’ятати про циклічність історичних подій у світі.
Відомий дослідник української історії Кирило Галушко приєднався до проєкту та розповів, в чому ж історична відмінність у ментальності українців та росіян.
Зовнішня велич за відсутності змісту — одна із головних рис росіян, стверджує історик. А їхня ідея загарбництва настільки вкорінилася у свідомості населення Росії, що вони вже не можуть жити без вказівки умовного царя.
Росіяни вважають, що вони — особливі. Але це треба чимось обґрунтовувати, тому й виникає потреба воювати.
Росіяни вважають, що вони — особливі. Але це треба чимось обґрунтовувати, тому й виникає потреба воювати.
Це перша відмінність між українцями та росіянами. Вони постійно шукають ворога ззовні, а замість будувати своє — намагаються повернути те, що їм ніколи не належало.
Українці ж мають індивідуалізм, потяг до хорошого, господарювання на землі та незалежність, можливість гуртуватися.
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Росіяни повинні не воювати, а розібратися, хто вони? – переконаний історик Кирило Галушко.
— Якщо говорити про росіян – це владна вертикаль, сувора дисципліна, інтереси колективу і держави, в якому життя окремої людини просто губиться. І це ще одна відмінність між українцями та росіянами.
Основний критерій різниці нашої та їхньої ментальностей — ціна людського життя.
Основний критерій різниці нашої та їхньої ментальностей — ціна людського життя.
Кожен український солдат чи цивільна людина, котрі загинули — пораховані. Якщо не зараз — то пізніше, але це обов’язково відбудеться і жодна жертва російського злодіяння не залишиться забутою чи незгаданою.
Головна теза про різницю між українцями та росіянами повинна звучати саме в контексті вартості людського життя: чи варте воно пам’яті, уваги та вшанування.
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