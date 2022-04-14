Отримав гранату за відмову стріляти по цивільних. Розповідаємо про кинутого російського окупанта

На Запоріжжі українські військові знайшли на полі бою пораненого окупанта. Відвезли в лікарню. І він розповів, як у нього кинув гранату свій же командир за те, що відмовився стріляти по цивільних.

Полонений Костянтин Алєксєєв розповідає уже знайому всім історію, що їхали визволяти Україну від нацистів. Їхали з території Криму, а завдання було — за тиждень захопити два міста.

— План 58-ї армії, завдання 58-ї армії полягало в тому, щоб взяти місто Запоріжжя та місто Дніпро. На це все часові межі ставилися вісім днів, — зізнається окупант.

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Під час чергового бою, каже окупант, не схотів виконувати чергового злочинного наказу свого командира. Той у відповідь жбурнув гранату під ноги військовому та покинув сержанта Алексєєва помирати.

Ось так у Росії “своїх не кидають”.

— Після цього він запитав мене: “Ти впевнений?” Я сказав: “Так”. Він дістав гранату і мені під ноги кинув. Встиг рукою прикрити обличчя — і вибух. Коли я прийшов до тями, вже були хлопці з ЗСУ. Я сказав, що здаюсь, — згадує окупант.

Подальшу долю полоненого після лікування визначатимуть українські правоохоронці. Сам же молодший сержант армії РФ нині мріє лише повернутися додому, до дружини та 4-річної доньки, щоб розвіяти путінську пропаганду.

Тим часом українські військові вдало відбивають атаки ворога і російський корабель нарешті дійшов до пункту призначення. Раніше ми розповідали, що ЗСУ підбили крейсер Москва.