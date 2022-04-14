Получил гранату за отказ стрелять по гражданским. Рассказываем о брошенном русском оккупанте

В Запорожье украинские военные нашли на поле боя раненого оккупанта и отвезли его в больницу. Мужчина рассказал, как в него бросил гранату свой же командир за то, что отказался стрелять по гражданским.

Пленный Константин Алексеев рассказывает уже знакомую всем историю, что ехали освобождать Украину от нацистов. Перемещались с территории Крыма, и задача была — за неделю захватить два города.

— План 58-й армии, задача 58-й армии заключалась в том, чтобы взять город Запорожье и город Днепр. На это все временные пределы ставились восемь дней, — признается оккупант.

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Во время очередного боя, говорит оккупант, не захотел выполнять очередной преступный приказ своего командира. Тот в ответ кинул гранату и бросил сержанта Алексеева умирать.

Вот так в России “своих не бросают”.

— После этого он спросил меня: “Ты уверен?” Я сказал “Да”. Он достал гранату и мне под ноги бросил. Успел рукой прикрыть лицо — и взрыв. Когда пришел в себя, уже были ребята из ВСУ. Я сказал, что сдаюсь, — вспоминает оккупант.

Дальнейшую судьбу пленного после лечения будут определять украинские правоохранители. Сам же младший сержант армии РФ теперь мечтает только вернуться домой к жене и 4-летней дочери. И развеять путинскую пропаганду.

Тем временем украинские военные удачно отбивают врага и российский корабль наконец-то дошел до пункта назначения. Ранее мы рассказывали, что ВСУ подбили крейсер Москва.