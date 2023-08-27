Круты 1918. Нерассказанная история великого героизма украинских юношей

Украинцы уже не впервые борются за свободу и независимость в кровавой битве. И чтобы эта война с РФ стала последней и ознаменовалась победой для Украины, нам следует помнить об ошибках прошлого.

В январе 1918 года среди холодов развернулась решительная страница украинской истории. История Крут, где молодые воины стояли на защите Украинской Народной Республики.

Большевики наступали на нашу страну, и их мощные силы направились именно сюда.

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Безосновательный оптимизм украинского штаба и истощенность юных бойцов не смогли помешать героическому сопротивлению станции Круты. Именно здесь, среди снега и льда, 300 отважных юношей из Первой Украинской военной юношеской школы отдали свою жизнь за независимость.

Историки говорят, что самые ожесточенные бои велись 29 января, а самой большой проблемой была недостаточная информированность командования украинских отрядов: боеспособных бойцов послали в Полтаву, обнажив фланги здесь, возле Крут Черниговской области.

Современный мемориальный комплекс, открытый в 2006 году, напоминает нам об этом подвиге. Монумент, часовня и символические детали создают памятный образ мужества и жертвенности.

А реконструированная железнодорожная станция, с которой бойцы отправились на свое последнее сражение, стала символом героизма тех дней. Круты остаются бессмертными в сердцах украинцев как символ несокрушимости и веры в свою страну.

Украина должна помнить имена своих героев, чтобы победа не была напрасной. Вікна-новини подготовили для тебя спецпроект с именами культурных деятелей, погибших из-за войны России с 2014 года.

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