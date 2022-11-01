Восстал из пепла: как живет Чернигов после массовых атак по городу

Семь месяцев прошло, как враг отступил от Чернигова.

Россияне уничтожили или повредили несколько тысяч домов в старинном городе. И почти 60% инфраструктурных объектов изуродовано.

Сейчас по данным мэрии в Чернигове живет 250 тысяч человек. До войны было 280 тысяч. Здесь работают кафе, гостиницы, общественный транспорт. И снаружи город вроде бы вернулся к нормальной жизни.

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Но есть и полная разруха, как в одном из районов города. В начале марта российский самолет сбросил туда бомбу. Погибли полсотни человек.

Некоторые дома будут сносить, другие — ремонтировать. Сейчас главная задача, чтобы в поврежденных домах можно было запустить отопление, говорит мэр Владислав Атрошенко.

Ориентировочно на это уйдет 350 миллионов гривен из городского бюджета. Он просит не называть это восстановлением.

На настоящее восстановление, говорит, нужно четыре года, если удастся найти четыре миллиарда долларов. Ведь повреждения получили 30% жилищного фонда.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как освобожденный от россиян Чернигов восстанавливается.