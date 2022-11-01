Повстав із попелу: як живе Чернігів після масових атак по місту

Сім місяців минуло, відколи ворог відступив від Чернігова.

Росіяни знищили або пошкодили кілька тисяч будинків у старовинному місті. І майже 60% інфраструктурних об’єктів понівечено.

Зараз за даними мерії, у Чернігові живе 250 тисяч людей. До війни було 280 тисяч. Тут працюють кав’ярні, готелі, громадський транспорт. І ззовні місто нібито повернулося до нормального життя.

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Але є і повна розруха, як-от в одному з районів міста. На початку березня російський літак скинув туди бомбу. Загинуло півсотні людей.

Деякі будинки зноситимуть, інші — ремонтуватимуть. Зараз головне завдання, щоб у пошкоджених будинках можна було пустити опалення, каже мер міста Владислав Атрошенко.

Орієнтовно лише на це піде 350 мільйонів гривень з міського бюджету. Він просить не називати це відбудовою.

На справжню відбудову, каже, треба буде років чотири, якщо вдасться знайти чотири мільярди доларів. Адже ушкоджень зазнали 30% житлового фонду.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як звільнений від росіян Чернігів приходить до тями.