Повстав із попелу: як живе Чернігів після масових атак по місту

Сім місяців минуло, відколи ворог відступив від Чернігова.
Росіяни знищили або пошкодили кілька тисяч будинків у старовинному місті. І майже 60% інфраструктурних об’єктів понівечено.
Зараз за даними мерії, у Чернігові живе 250 тисяч людей. До війни було 280 тисяч. Тут працюють кав’ярні, готелі, громадський транспорт. І ззовні місто нібито повернулося до нормального життя.
Але є і повна розруха, як-от в одному з районів міста. На початку березня російський літак скинув туди бомбу. Загинуло півсотні людей.
Деякі будинки зноситимуть, інші — ремонтуватимуть. Зараз головне завдання, щоб у пошкоджених будинках можна було пустити опалення, каже мер міста Владислав Атрошенко.
Орієнтовно лише на це піде 350 мільйонів гривень з міського бюджету. Він просить не називати це відбудовою.
На справжню відбудову, каже, треба буде років чотири, якщо вдасться знайти чотири мільярди доларів. Адже ушкоджень зазнали 30% житлового фонду.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як звільнений від росіян Чернігів приходить до тями.