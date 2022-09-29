Lifestyle

Відновлюють школи по крихтах: як у Чернігівській області ліквідують наслідки російських обстрілів

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 29 Вересня 2022, 23:00

Більше відео
Яким Дмитро Гапчинський повернувся з фронту
Влаштував сюрприз — як чоловік художниці Євгенії Гапчинської повернувся з фронту
0:02:49
Як Черкаси готуються до опалювального сезону 2022/23
До опалювального сезону готові! Черкаська область модернізовує котельні та запасається паливом
0:02:51
Евакуація тварин із Запорізького зоопарка до Львова
Перебували у постійному стресі та були вимушені стати переселенцями — 170 тварин евакуювали із запорізького зоопарку
0:03:01
Благодійний марафон Для дітей заради майбутнього - де дивитись
Для дітей заради майбутнього: понад 70 українських зірок проведуть благодійний марафон на підтримку сиріт
Дивитись більше

Останні відео
0:04:11
Як відновлюють заклади освіти в Чернігівській області

Відновлюють школи по крихтах: як у Чернігівській області ліквідують наслідки російських обстрілів
Новий пакет підтримки від США на 12 млрд доларів
На зброю, боєприпаси, розвідку та економіку — що відомо про новий пакет підтримки від США на $12 млрд
Історія родини, яка загинула в Дніпрі 29 вересня від російського обстрілу
На руїнах сидів лише пес і вив — трагічна історія родини, яка загинула у Дніпрі внаслідок російських ударів
Північний потік: вибухи на газопроводі та реакція світу
Диверсія, акт тероризму, нова фаза гібридної війни? Розповідаємо про вибухи на Північному потоці та реакцію світу
0:00:16
Вибухи в Миколаєві: що відомо на сьогодні, 29 вересня 2022
Обстріляли людний район у час-пік! Росіяни випустили касетні снаряди по Миколаєву — є жертви
Гендиректор Yakaboo потрапив у гучний скандал: що сталося
“Жінки, які витрачають гроші чоловіків” — чим обернулось сексистське висловлювання гендиректора Yakaboo
0:00:07
Звільнені полонені
Ще одні, але не останні! Україна повернула додому шістьох героїв
0:05:19
Злочини росіян
Централізована команда російських катів: Нацполіція оприлюднила докази воєнних злочинів на Київщині
Яким Дмитро Гапчинський повернувся з фронту
Влаштував сюрприз — як чоловік художниці Євгенії Гапчинської повернувся з фронту
0:05:03
Партизани України
Партизани захищають країну у ворожому тилу. Хто вони насправді та як допомагають Україні
Більше відео
Новий пакет підтримки від США на 12 млрд доларів
Читати далі
На зброю, боєприпаси, розвідку та економіку — що відомо про новий пакет підтримки від США на $12 млрд

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь