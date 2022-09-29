Відновлюють школи по крихтах: як у Чернігівській області ліквідують наслідки російських обстрілів

До війни у 20-ій школі Чернігова навчалась понад тисяча дітей. Сьогодні класи — пусті, не дзвенить дзвоник, немає левової частини вікон. Дах ще ремонтують.

Що змогли, те позакривали плівкою та дошками, аби бодай якось захистити приміщення школи від подальшого руйнування.

Волонтери ще з квітня почали збирати кошти з усіх усюд, щоб відновлювати заклади освіти в Чернігівській області.

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Та для повернення повноцінного навчального процесу їх не вистачає. Ціна питання — понад $80 мільйонів для капітального ремонту та ліквідації наслідків російських обстрілів.

Наразі в Чернігові вдалось запустити навчання частково. З 34 шкіл 25 сильно пошкоджено внаслідок ворожих атак. А дві — зруйновано повністю після авіанальотів.

Першочергово відновлюють ті навчальні заклади, які були менше пошкоджені: відбудовують контури, встановлюють вікна, ремонтують дахи, облаштовують укриття тощо.

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається напруженою. Регулярно під російськими обстрілами опиняються прикордонні села Сумської та Чернігівської областей.

Дивись, як війна змінила українців у цих регіонах.

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