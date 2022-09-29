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Восстанавливают школы по крупицам: как в Черниговской области ликвидируют последствия российских обстрелов

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 29 сентября 2022, 23:00

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Восстанавливают школы по крупицам: как в Черниговской области ликвидируют последствия российских обстрелов
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