Восстанавливают школы по крупицам: как в Черниговской области ликвидируют последствия российских обстрелов

До войны в 20-й школе Чернигова обучалось более тысячи детей. Сегодня классы — пустые, не звенит звонок, нет львиной части окон. Крышу еще ремонтируют.

Что смогли, то позакрывали пленкой и досками, чтобы хоть как-то защитить помещение школы от дальнейшего разрушения.

Волонтеры еще с апреля начали собирать средства отовсюду, чтобы восстанавливать учебные заведения в Черниговской области.

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Но для возвращения полноценного учебного процесса их не хватает. Цена вопроса — более $80 миллионов для капитального ремонта и ликвидации последствий российских обстрелов.

В Чернигове удалось запустить учебу частично. Из 34 школ 25 сильно повреждены в результате вражеских атак. А две разрушены полностью после авианалетов.

В первую очередь восстанавливают те учебные заведения, которые были менее повреждены: отстраивают контуры, устанавливают окна, ремонтируют крыши, обустраивают укрытия и т.д.

Ситуация на границе с Беларусью остается напряженной. Регулярно под российскими обстрелами оказываются приграничные села Сумской и Черниговской областей.

Смотри, как война изменила украинцев в этих регионах.

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