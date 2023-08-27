Крути 1918. Нерозказана історія великого героїзму українських юнаків

Українці вже не вперше виборюють свободу та незалежність у кривавій битві. І щоб ця війна з РФ стала останньою та ознаменувалася перемогою для України, нам варто пам’ятати помилки минулого.

У січні 1918 року, серед лютих холодів, розгорнулася рішуча сторінка української історії. Історія Крут, де молоді воїни стояли на захисті Української Народної Республіки.

Більшовики наступали на нашу країну і їхні наймогутніші сили спрямувались саме сюди.

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Безпідставний оптимізм українського штабу і виснаженість юних бійців не змогли завадити героїчному спротиву на станції Крути. Саме тут, серед снігу та льоду, 300 відважних юнаків з Першої Української військової юнацької школи віддали своє життя за незалежність.

Історики кажуть, що найзапекліші бої велися 29 січня, а найбільшою проблемою була недостатня поінформованість командування українських загонів: боєздатних бійців послали у Полтаву, оголивши фланги тут, біля Крут Чернігівської області.

Сучасний меморіальний комплекс, відкритий у 2006 році, нагадує нам про цей подвиг. Монумент, каплиця та символічні деталі створюють пам’ятливий образ мужності та жертовності.

А реконструйована залізнична станція, з якої бійці вирушили на свій останній бій, стала символом героїзму тих днів. Крути залишаються невмирущими в серцях українців як символ незламності та віри у свою країну.

Україна має пам’ятати імена своїх героїв, щоб перемога не була марною. Вікна-новини підготували для тебе спецпроект з іменами культурних діячів, які загинули через війну Росії з 2014 року.

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