От обстрелов россиян в Лисичанске сгорела одна из лучших гимназий Украины — ситуация в городе

Луганская область остается одним из самых горячих направлений фронта. Враг обстреливает города, где живут мирные люди и планирует новые кровавые провокации.

Под канонаду вражеской техники живут и жители Лисичанска. Накануне в городе из-за обстрелов россиян сгорела гимназия, которая входила в топ-100 лучших в Украине, а также была частью Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска.

Об этом в своем Facebook сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. Учебное заведение пережило две мировые войны, но рашисты сделали то, что не смогли гитлеровцы.

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Улицы Лисичанска усеяны разбитыми машинами. По ним постоянно и без разбора бьет российская военная техника.

В окрестностях города до сих пор продолжаются активные боевые действия, ведь в нескольких километрах от Лисичанска расположены вражеские позиции. Подробности смотри в видео.

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Вечером вторника, 2 мая, были слышны взрывы в Одессе: россияне попали в церковь, есть погибшие. Кроме того, один из снарядов попал в дом, где жили пять человек. Смотри, что происходит в городе.