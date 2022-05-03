От обстрелов россиян в Лисичанске сгорела одна из лучших гимназий Украины — ситуация в городе

Луганская область остается одним из самых горячих направлений фронта. Враг обстреливает города, где живут мирные люди и планирует новые кровавые провокации.
Под канонаду вражеской техники живут и жители Лисичанска. Накануне в городе из-за обстрелов россиян сгорела гимназия, которая входила в топ-100 лучших в Украине, а также была частью Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска.
Об этом в своем Facebook сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. Учебное заведение пережило две мировые войны, но рашисты сделали то, что не смогли гитлеровцы.
Улицы Лисичанска усеяны разбитыми машинами. По ним постоянно и без разбора бьет российская военная техника.
В окрестностях города до сих пор продолжаются активные боевые действия, ведь в нескольких километрах от Лисичанска расположены вражеские позиции. Подробности смотри в видео.
Вечером вторника, 2 мая, были слышны взрывы в Одессе: россияне попали в церковь, есть погибшие. Кроме того, один из снарядов попал в дом, где жили пять человек. Смотри, что происходит в городе.