Через обстріли росіян у Лисичанську згоріла одна з найкращих гімназій України — ситуація в місті 

Луганщина залишається одним із найгарячіших напрямків фронту. Ворог обстрілює міста, де живуть цивільні люди та планує нові криваві провокації.

Під канонаду ворожої техніки нині живуть і мешканці Лисичанська. Напередодні в місті через обстріли росіян згоріла гімназія, яка належала до сотні найкращих в Україні, а також була частиною Бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська.

Про це у своєму Facebook повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Навчальний заклад пережив дві світові війни, але рашисти зробили те, що не вдалося гітлерівцям.

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Вулиці Лисичанська всіяні розбитими машинами. По них постійно і без розбору гатить російська військова техніка.

На околицях міста досі тривають активні бойові дії, адже за кілька кілометрів від Лисичанська розташовані ворожі позиції. Деталі дивися у відео.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 3 травня Генштаб ЗСУ попереджає мирне населення України про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Надвечір вівторка, 2 травня, були чутні вибухи в Одесі: росіяни поцілили в церкву, є загиблі. Крім того, один зі снарядів влучив у будинок, де проживали п’ятеро людей. Дивися, що відбувається в місті.