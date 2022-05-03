Через обстріли росіян у Лисичанську згоріла одна з найкращих гімназій України — ситуація в місті 

Луганщина залишається одним із найгарячіших напрямків фронту. Ворог обстрілює міста, де живуть цивільні люди та планує нові криваві провокації.
Під канонаду ворожої техніки нині живуть і мешканці Лисичанська. Напередодні в місті через обстріли росіян згоріла гімназія, яка належала до сотні найкращих в Україні, а також була частиною Бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська.
Про це у своєму Facebook повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Навчальний заклад пережив дві світові війни, але рашисти зробили те, що не вдалося гітлерівцям.
Вулиці Лисичанська всіяні розбитими машинами. По них постійно і без розбору гатить російська військова техніка.
На околицях міста досі тривають активні бойові дії, адже за кілька кілометрів від Лисичанська розташовані ворожі позиції. Деталі дивися у відео.
Надвечір вівторка, 2 травня, були чутні вибухи в Одесі: росіяни поцілили в церкву, є загиблі. Крім того, один зі снарядів влучив у будинок, де проживали п’ятеро людей. Дивися, що відбувається в місті.