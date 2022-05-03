Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 3 травня

Мабуть, російських окупантів дуже погано виховували й вони, крім того, що не знають, що брати чуже не може, так ще й забувають: якщо образити маму – вона може покарати у виховних цілях.

Після вчорашнього ракетного удару по Одесі ЗСУ допоможуть кожному злочинцю отримати заслужене покарання.

І щоб не заважати українським захисникам, Генштаб ЗСУ інформує мирне населення України про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 3 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Оперативна обстановка в Україні станом на 3 травня 2022 року

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та проводить наступальні дії у Східній операційній зоні, аби встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей і утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом.

Найбільша активність загарбників спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог проводить перегрупування військ, посилює артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони.

Противник і надалі завдає ракетно-бомбових ударів по об’єктах у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

На Ізюмському напрямку тривають наступальні дії противника у напрямках Ізюм – Барвінково та Ізюм – Слов’янськ.

На Слобожанському напрямку угруповання ворога продовжують обстріли Харкова.

Ворог з метою вдосконалення транспортної інфраструктури здійснив наведення понтонно-мостової переправи через річку Сіверський Донець.

Окупанти продовжують обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів неподалік держкордону з Росією.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджено на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямках населених пунктів Лиман і Сіверськ.

На Таврійському напрямку тривають заходи щодо перегрупування підрозділів, інженерного обладнання позицій. Зокрема, на вогневих позиціях у районі Токмака, що на Запоріжжі, розгорнуто підрозділ ствольної артилерії.

Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ у районі Оріхіва.

На Південнобузькому напрямку ворог веде бойові дії з метою покращення свого тактичного положення. Не полишає спроб вийти на адміністративний кордон Херсонської області.

На Бесарабському напрямку обстановка у Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках не виключається імовірність проведення противником демонстративних та провокаційних дій у районах, прилеглих до державного кордону України.

В акваторіях Чорного та Азовського морів російські кораблі випускають ракети по території України, а також ізолюють район ведення бойових дій та ведуть розвідку.

Ворог продовжує знищувати об’єкти цивільної інфраструктури України. Завдає ракетно-бомбових ударів та здійснює артилерійські обстріли житлових районів Миколаєва, а також населених пунктів Дніпропетровської, Запорізької, Луганської та Харківської областей.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу та згадав про “жахливу історичну помилку”, якої припустився голова російської дипломатії Сергій Лавров, назвавши євреїв головними антисемітами.