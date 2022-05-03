Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 3 мая

Наверное, российских оккупантов очень плохо воспитывали и они, помимо того, что не знают, что брать чужое нельзя, так еще и забывают: если обидеть маму – она может наказать в воспитательных целях.

После вчерашнего ракетного удара по Одессе, ВСУ помогут каждому преступнику получить заслуженное наказание.

Чтобы не мешать украинским защитникам, Генштаб ВСУ информирует мирное население Украины о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Оперативная обстановка в Украине на 3 мая 2022 года

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Наибольшая активность захватчиков наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях враг проводит перегруппировку войск, усиливает артиллерийские подразделения и подразделения противовоздушной обороны.

Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

На Изюмском направлении продолжается наступление врага по направлениям Изюм – Барвинково и Изюм – Славянск.

На Слобожанском направлении группировки врага продолжают обстреливать Харьков.

Враг с целью усовершенствования транспортной инфраструктуры осуществил наведение понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец.

Оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов, расположенных недалеко от государственной границы с РФ.

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлениях Лимана и Северска.

На Таврическом направлении продолжается перегруппировка подразделений, инженерное оборудование позиций. В частности, на огневых позициях в районе Токмака Запорожской области развернуто подразделение ствольной артиллерии.

Враг совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районе Орехова.

На Южнобужском направлении враг ведет боевые действия для улучшения своего тактического положения. Не оставляет попыток выйти на административную границу Херсонской области.

На Бессарабском направлении ситуация в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях не исключается вероятность проведения противником демонстративных и провокационных действий в районах, прилегающих к госгранице Украины.

В акваториях Черного и Азовского морей российские корабли выпускают ракеты по территории Украины, изолируют район ведения боевых действий и ведут разведку.

Враг продолжает уничтожать объекты гражданской инфраструктуры Украины. Наносит ракетно-бомбовые удары и артиллерийские обстрелы жилых районов Николаева, а также населенных пунктов Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Харьковской областей.

Условные обозначения на карте:

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу и вспомнил об “ужасной исторической ошибке”, которую допустил глава российской дипломатии Сергей Лавров, назвав евреев главными антисемитами.