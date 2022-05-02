Район нагадує Прип’ять. Дмитро Комаров поділився кадрами Харкова з дрона та своїми думками щодо побаченого

Назва програми Світ навиворіт заграла новими барвами, коли на планеті Земля з’явились росіяни, а разом із ними — брехня та пропаганда. Український журналіст, мандрівник та телеведучий Дмитро Комаров побачив наслідки існування, на жаль, нерідкісного виду племені.

По Харкову окупанти вже стабільно щодня випускають чимало ракет, через що безпечного місця у місті просто не залишилось.

Півбудинку просто обвалилося. Якщо придивитися, видно, що подекуди є наскрізні просвіти.

Дмитро Комаров встиг зробити лише чотири схожі фото будинку на Салтівці. Проте їхні машини одразу помітили ворожі безпілотники й почався черговий обстріл. Тому знімати далі було просто небезпечно.

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На фото — один будинок, перетворений на решето. Однак таких, як він, у Харкові вже сотні.

У місті не залишилося місць, куди б не сягнула ворожа ракета. Окупанти прагнуть знищити всю Україну, але взялися практикуватись на Харкові, куди гатять артилерією, Градами та ракетами.

Безпечних місць у місті немає. У центрі спокійніше, але ризик скрізь завжди.

Це вкотре доводить просту істину — російська пропаганда нещадно бреше, а керівництво Росії робить усе, щоб знищити нашу державу.

Вони зносять Салтівку з лиця землі. Район нагадує Прип’ять.

Залишається радіти лише тому, що ЗСУ впевнено та чітко відсувають російські війська усе далі від міста. Це не дає загарбникам використовувати їхні улюблені міномети для більшого ураження мирного населення та інфраструктури.

Після всього побаченого Дмитро Комаров підсумовує:

Армія Росії — вбивці. Мовчазна згода росіян — співучасть. Тим, хто мовчить чи підтримує, немає виправдання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як харків’яни облаштували будинок-фортецю, щоб врятуватися від ворожих обстрілів.