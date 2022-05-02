Район напоминает Припять. Дмитрий Комаров поделился кадрами Харькова из дрона и своими мыслями по поводу увиденного

Название программы Мир наизнанку заиграло новыми красками, когда на планете Земля появились россияне, а вместе с ними — ложь и пропаганда. Украинский журналист, путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров увидел последствия существования, к сожалению, нередкого вида племени.

По Харькову оккупанты уже стабильно каждый день выпускают немало ракет, из-за чего безопасного места в городе просто не осталось.

Полдома просто обрушилось. Если присмотреться, видно, что есть сквозные просветы.

Дмитрий Комаров успел сделать только четыре похожих фото дома на Салтовке. Однако их машины сразу заметили вражеские беспилотники и начался очередной обстрел. Потому снимать дальше было просто опасно.

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На фото — один дом, превращенный в решето. Однако таких, как он, в Харькове уже сотни.

В городе не осталось мест, куда бы не достала вражеская ракета. Оккупанты стремятся уничтожить всю Украину, но принялись практиковаться в Харькове, куда бьют артиллерией, Градами и ракетами.

Безопасных мест в городе нет. В центре более спокойно, но риск везде, всегда.

Это еще раз доказывает простую истину — российская пропаганда беспощадно лжет, а руководство России делает все, чтобы уничтожить наше государство.

Они сносят Салтовку с лица земли. Район напоминает Припять.

Остается радоваться только тому, что ВСУ уверенно и четко отодвигают российские войска все дальше от города. Это не позволяет захватчикам использовать их любимые минометы для большего поражения мирного населения и инфраструктуры.

После всего увиденного Дмитрий Комаров подытоживает:

Армия России — убийцы. Молчаливое согласие россиян — соучастие. Тем, кто молчит или поддерживает, нет оправдания.

Напомним, ранее мы рассказывали, как харьковчане обустроили дом-крепость, чтобы спастись от вражеских обстрелов.