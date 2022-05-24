Изнасилование восьмилетней девочки и мародерство. Перехваченные разговоры оккупантов от СБУ

Российские военные становятся отражением всего зла и жестокости, существующего в мире. Жадные, безжалостные, невежественные и еще сотни подобных эпитетов можно подобрать для их описания. В перехваченных разговорах от СБУ они признаются в своих преступлениях, трусости и безразличии российских властей к ним.

На этот раз мобилизованные “ДНРовцы” рассказывают о зверствах российских армейцев на временно оккупированных территориях.

Их уверяют, что ротации не будет. Мобилизированные из псевдореспублики боевики, брошенные сейчас во временно оккупированные районы Херсонской области, жалуются, что их российские кураторы прямым текстом говорят, что они там надолго.

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Оккупант: — Приезжал “полкан”, “строил” нас. И сказал: никаких обменов, переменов не будет, можете не надеяться. Короче говоря, пока Донецкую и Луганскую область не “освободят”, вообще за ротацию можете забыть.

В перехваченных нашей разведкой разговорах они рассказывают, что в отличие от русских армейцев, которых еще хоть как-то обеспечивают, им не выдают ни амуниции, ни оружия.

Оккупант: — Знаешь, как называют? Святые. Мы спрашиваем, почему так, а нам говорят: “Как почему, вы ходите без экипировки. Вы просто святые”. А чеченцы (кадыровцы — ред.) называют нас “мясо”. Зачем оно нам такое нужно?

Только тогда, когда эти военные заступают на дежурство на “самых нулях”, им выдают так называемые Мосинки.

Это винтовки Мосина 1943 года выпуска.

Люди не хотят воевать музейными экспонатами, поэтому планируют уйти с позиций еще до конца мая. А их родные им говорят, что надо грамотно на все жаловаться.

Еще мобилизованные из “ДНР” рассказывают о преступлениях, совершаемых российскими военными на территории той же оккупированной Херсонской области. Такие ужасы просто не укладываются в голове.

Оккупант: — Приехали ФСБ и завели 300 уголовных дел. Вплоть до изнасилования восьмилетней девочки.

Собеседник: — Какой ужас!

Оккупант: — Мародерство сплошное, “отжали” у кого-то АЗС, у людей забирали топливо и через заправку продавали.

Теперь эти военные — свидетели преступлений, а может быть, даже соучастники, поэтому вряд ли российское командование просто так их отпустит.

Однако и Украина не выпустит преступников из виду. Каждый получит наказание, процесс уже начат. Ранее мы рассказывали о первом российском осужденном Вадиме Шишимарине.