Зґвалтування восьмирічної дівчинки та мародерство. Перехоплені розмови окупантів від СБУ

Російські військові стають відображенням усього зла та жорстокості, яке існує у світі. Жадібні, безжальні, неосвічені та ще сотні подібних епітетів можна підібрати для їхнього опису. У перехоплених розмовах від СБУ вони зізнаються у своїх злочинах, боягузтві та байдужості російської влади до них.

Цього разу мобілізовані “ДНРівці” розповідають про звірства російських армійців на тимчасово окупованих територіях.

Їх запевняють, що ротації не буде. Мобілізовані з псевдореспубліки бойовики, яких нині кинули в тимчасово окуповані райони Херсонщини, скаржаться, що їхні російські куратори прямим текстом кажуть, що вони там надовго.

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Окупант: — Приїжджав “полкан”, кричав на нас. І сказав: ніяких обмінів, перемін не буде, можете надіятися. Одним словом, поки Донецьку та Луганську область не “звільнять”, взагалі за ротацію можете забути.

У перехоплених нашою розвідкою розмовах вони розповідають, що на відміну від російських армійців, яких ще бодай якось забезпечують, їм не видають ані амуніції, ані зброї.

Окупант: — Знаєш, як називають? Святі. Ми питаємо, чому так, а нам кажуть: “Як чому, ви ж ходите без екіпіровки. Ви просто святі”. А чеченці (кадировці — ред.) називають нас “м’ясо”. Навіщо воно нам таке треба?”

Лише тоді, коли ці військові заступають на чергування на “самих нулях”, їм видають так звані Мосінки.

Це гвинтівки Мосіна 1943 року випуску.

Чоловіки не хочуть воювати музейними експонатами, тож планують піти з позицій ще до кінця травня. А їхні рідні їм кажуть, що треба “грамотно” на все жалітися.

Ще мобілізовані чоловіки з “ДНР” розповідають про злочини, що чинять російські військові на території тієї самої окупованої Херсонщини. Такі жахіття просто не вкладаються в голові.

Окупант: — Приїхали ФСБ й завели 300 кримінальних справ. Навіть за те, що зґвалтували восьмирічну дівчинку.

Співрозмовник: — Який жах!

Окупант: — Мародерство, “віджали” в когось АЗС, в людей забирали паливо й через заправку продавали.

Тепер ці військові стали свідками злочинів, а можливо, навіть учасниками, тож навряд чи російське командування просто так їх відпустить.

Проте й Україна не випустить злочинців з поля зору. Кожен дістане покарання, процес уже розпочато. Раніше ми розповідали про першого російського засудженого Вадима Шишимаріна.