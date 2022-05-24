Україна

Зґвалтування восьмирічної дівчинки та мародерство. Перехоплені розмови окупантів від СБУ

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 24 Травня 2022, 15:00

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Перехоплені розмови окупантів

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