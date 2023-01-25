Янтарная война закончилась! Как восстанавливают леса Ровенской области после “копателей”

Несмотря на войну, легализация добычи янтаря продолжает наполнять украинский бюджет.

Так, в Ровенской области, где еще недавно процветал массовый незаконный промысел, предприятия, работающие легально, за прошлый год наполнили государственную казну втрое больше, чем в 2021 году.

Но законные добытчики не только зарабатывают, но и восстанавливают изуродованные земли, ведь это одно из условий получения лицензии.

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В то же время варварский промысел старателей удалось остановить. Среди причин — низкий спрос на камни на черном рынке, уголовная ответственность за незаконную добычу, тщательный контроль правоохранителей.

Десятки лет ровенское Полесье было, как Дикий Запад. Янтарь старатели добывали где только можно — леса, поля, обочины дорог. И даже под своими домами.

Побороть нелегальный промысел никак не удавалось. Остались единичные случаи, в отношении которых полиция принимает меры реагирования, — говорит представитель полиции Ровенской области Мария Юстицкая.

Напомним, ранее мы рассказывали о добыче гранита в Украине.