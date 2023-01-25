Бурштинова війна закінчилась! Як відновлюють ліси Рівненщини після “копальників”

Попри війну легалізація видобутку бурштину продовжує наповнювати український бюджет.

Так, на Рівненщині, де ще донедавна процвітав масовий незаконний промисел, підприємства, які працюють легально, за минулий рік наповнили державну скарбницю втричі більше, ніж у 2021 році.

Та законні видобувачі не лише заробляють, а й відновлюють понівечені землі, адже це одна з умов отримання ліцензії.

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Водночас варварський промисел старателів вдалося зупинити. Серед причин — низький попит на каміння на чорному ринку, кримінальна відповідальність за незаконний видобуток, ретельний контроль правоохоронців.

Десятки років рівненське Полісся було наче Дикий Захід. Бурштин старателі видобували де тільки можна — ліси, поля, узбіччя доріг. Та навіть попід своїми будинками.

Побороти нелегальний промисел ніяк не вдавалося. Залишилися поодинокі випадки, щодо яких поліція вживає заходів реагування, — каже речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про видобуток граніту в Україні.