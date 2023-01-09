Замість газу — торф і дрова: як містечко на Рівненщині повністю перейшло на альтернативні види палива

40-тисячне Дубно на Рівненщині повністю відмовилось від газу. Усі котельні міста цього опалювального сезону запрацювали на біопаливі.

Ідея відмовитись від газу з’явилась ще до великої війни, розповідає міський голова Дубно. До цього готувались три роки. Усе через постійне зростання цін на блакитне паливо.

З бюджету витратили 25 млн грн на закупівлю твердопаливних котлів та переобладнання системи міської тепломережі.

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Але витрати того варті, впевнені у мерії. Бо все місто вперше цьогоріч тепло отримує завдяки альтернативним видам палива — торфу та дровам.

Загалом при постійній роботі твердопаливні котли забезпечують повністю теплову генерацію і потреби наших споживачів, — каже директор комунального підприємства Дубнокомуненергія Петро Рухер.

Про всяк випадок газові комунікації в місті не демонтували. Якщо будуть морози нижче за -20 °С — на допомогу зможуть підключити і газові котли.

Містяни такі інновації підтримують. Кажуть, що росіянам точно не вдасться втілити свій підступний план — зламати українців. Кожна атака на нашу енергосистему лише зміцнює ненависть до терористів та підштовхує до креативних ідей.

Росія прицільно знищує українські ТЕС та шантажує нас і Європу своїм газом. Тому потрібно турбуватись про енергоефективність свого дому. Читай, як поміняти батарею у квартирі та навіщо це робити.

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