Вместо газа — торф и дрова: как городок в Ровенской области полностью перешел на альтернативные виды топлива

40-тысячное Дубно в Ровенской области полностью отказалось от газа. Все котельные города в этот отопительный сезон заработали на биотопливе.

Идея отказаться от газа появилась еще до войны, рассказывает городской голова Дубно. К этому готовились три года. Все из-за постоянного роста цен на голубое топливо.

Из бюджета потратили 25 млн гривен на закупку твердотопливных котлов и переоборудование системы городской теплосети.

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Но расходы того стоят, уверены в мэрии. Потому что весь город впервые в этом году тепло получает благодаря альтернативным видам топлива — торфу и дровам.

При постоянной работе твердотопливные котлы обеспечивают полностью тепловую генерацию и потребности наших потребителей.

Об этом говорит директор коммунального предприятия Дубнокоммунэнергия Петр Рухер.

На всякий случай газовые коммуникации в городе не демонтировали. Если будут морозы ниже -20°С — на помощь смогут подключить и газовые котлы.

Горожане такие инновации поддерживают. Говорят, что россиянам точно не удастся реализовать свой коварный план — сломать украинцев. Каждая атака на нашу энергосистему лишь укрепляет ненависть к террористам и подталкивает к креативным идеям.

Россия прицельно уничтожает украинские ТЭС и шантажирует нас и Европу газом. Поэтому нужно беспокоиться об энергоэффективности своего дома. Читай, как поменять батарею в квартире и зачем это делать.

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