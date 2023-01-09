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Вместо газа — торф и дрова: как городок в Ровенской области полностью перешел на альтернативные виды топлива

Катерина Курбанова 09 января 2023, 11:00

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