Неужели это возможно? Глава Укрэнерго о готовности к зиме и о том, как избежать отключений света

В прошлом году враг выпустил по нашей энергетике все, что имел, и ему не удалось ее погасить. Но повторится ли ситуация в этом году?

Глава правления Национальной энергетической компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал Яне Брензей о готовности украинской энергетической системы в новом сезоне к российским массированным атакам. Энергетики уже укрепили объекты критической инфраструктуры, а воины ВСУ готовы к обороне.

О возможных сценариях развития событий для энергетики

Сценарии мы рассматриваем разные. Действительно, самый плохой, наверное, для нас — это повторение массированных атак ракетных и дроновых, которые враг применил в прошлом сезоне год назад.

Необязательно будет совпадение дат или форматов этих атак. Мы не знаем точно, что готовит нам враг. Пессимистический сценарий — он планирует повторение массированных атак. Соответственно, и мы готовимся к этому: обновляем и укрепляем энергообъекты. Готовятся и наши ВСУ.

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Возможен ли затяжной блекаут в Украине

Когда мы говорим о затяжном блекауте, то это означает, что вся система, или большая ее часть будет выключена в течение нескольких дней или даже недель. Такой сценарий мне кажется очень маловероятным. Потому что в прошлом сезоне враг выпустил все, что было, но не смог погасить нашу систему полностью и надолго.

Во многих странах мира полное погашение системы случалось и без обстрелов. И на то, чтобы восстановить систему без повреждений, ушло несколько дней.

В Украине самая большая системная авария, которая произошла 3 ноября 2022 года, длилась 14 часов. После этого мы собрали энергосистему. И это после того, как враг выпустил около 100 ракет.

Мы научились готовить энергосистему к массированным атакам. И я думаю, что враг может атаковать наши энергообъекты и вызвать какие-то проблемы с энергоснабжением, но краткосрочные. Не так, чтобы вызвать полный блекаут страны.

О важном элементе энергобезопасности Украины

Соединение с европейской системой — это критически важный элемент нашей энергобезопасности.

Теперь импорт будет покрывать тот дефицит, который может быть в течение зимы. Ведь электростанции сильно повреждены, что-то может выйти из строя. Поэтому нам нужно иметь эту поддержку с европейской энергосистемы, особенно в морозные дни, когда собственной генерации может не хватать.

Если будут массированные атаки, то значимость этого фактора растет. Поэтому импорт европейской энергии должен быть доступен украинской энергосистеме однозначно.

На случай, если российские военные коварно продолжат наносить удары по объектам критической инфраструктуры, мы должны быть готовы. Поэтому читай, что нужно иметь в случае отключения электроснабжения.

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