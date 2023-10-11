Невже це можливо? Голова Укренерго про готовність до зими і про те, як уникнути відключень світла

Минулого року ворог випустив по енергетичних об’єктах України величезну кількість різних ракет та безпілотників, та йому не вдалося “погасити” країну. Та чи повториться ситуація цьогоріч?

Голова правління ПрАТ Національна енергетична компанія Укренерго Володимир Кудрицький розповів Яні Брензей про готовність української енергетичної системи у новому сезоні до російських масованих атак. Енергетики вже укріпили об’єкти критичної інфраструктури, а воїни ЗСУ готові до оборони.

Про можливі сценарії розвитку подій для енергетики

Сценарії ми розглядаємо різні. Дійсно, найгірший, напевно, для нас — це повторення масованих атак ракетних та дронових, які ворог застосував у минулому сезоні рік тому.

На мою думку, не обов’язково буде збіг дат або форматів цих атак. Ми насправді не знаємо достеменно, що готує нам ворог. Песимістичний сценарій — вони планують повторення масованих атак. Відповідно, й ми готуємось до цього: оновлюємо та укріплюємо енергооб’єкти. Готуються й наші ЗСУ.

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Чи можливий затяжний блекаут в Україні

Коли ми говоримо про затяжний блекаут, то це означає, що вся система, або більша її частина буде вимкнена протягом декількох днів або навіть тижнів. Такий сценарій мені видається дуже малоймовірним. Тому що в минулому сезоні ворог випустив усе, що мав, але не зміг погасити нашу систему повністю та надовго.

У багатьох країнах світу повне погашення системи траплялося й без усіляких обстрілів. І на те, щоб відновити систему без ушкоджень, знадобилось декілька днів.

В Україні найбільша системна аварія, яка трапилась 3 листопада 2022 року, тривала 14 годин. Після цього ми енергосистему зібрали. І це після того, як ворог випустив близько 100 ракет.

Ми навчились готувати енергосистему до масованих атак. І, я думаю, що ворог може атакувати наші енергооб’єкти та спричинити якісь проблеми з енергопостачанням, але короткострокові. Не так, щоб спричинити повний блекаут країни.

Про важливий елемент енергобезпеки України

З’єднання з європейською системою — це критично важливий елемент нашої енергобезпеки.

Зараз імпорт буде покривати той дефіцит, який може бути протягом зими. Адже електростанції сильно пошкоджені, щось може вийти з ладу. Тому нам потрібно мати цю підтримку з європейської енергосистеми, особливо в морозні дні, коли власної генерації може не вистачати.

Якщо будуть масовані атаки, то значущість цього фактору зростає. Тому імпорт європейської енергії має бути доступним для української енергосистеми однозначно.

На випадок, якщо російські військові підступно продовжать завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури, ми маємо бути готовими. Тому читай, що треба мати у разі відключення електропостачання.

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