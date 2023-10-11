Україна

Невже це можливо? Голова Укренерго про готовність до зими і про те, як уникнути відключень світла

Яна Брензей, ведуча і журналістка програми Вікна-новини 11 Жовтня 2023, 09:00

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0:04:04
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