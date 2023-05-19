Как курортная Николаевская область стала форпостом Юга Украины — хроника событий

Николаев и область стали образцом несокрушимости и силы духа людей. Когда-то курортная Николаевская область стала настоящим форпостом юга Украины. Люди жили под обстрелами, без воды и света, но продолжали быть едиными. Читай в нашем материале хронику войны в Николаевской области.

Как курортная Николаевская область стала форпостом Юга Украины

Как Николаевская область стала символом несокрушимости, рассказали в программе Утро в Большом Городе. Уже никто и не вспомнит, когда глава Николаевской ОВА Виталий Ким впервые сказал фразу “Доброго вечора, ми з України”.

Но именно она с началом полномасштабной войны стала тем самым успокоительным, которого украинцы ждали каждый день. А Николаевская область стала самым настоящим символом несокрушимости и победы украинского народа.

Из места, куда ездят на отдых, она превратилась в форпост Юга Украины. Больше года без питьевой воды в кранах, 217 дней под прямыми обстрелами Николаев стоял не на жизнь, а на смерть, и наконец — выстоял.

Измученный, уставший, но гордый и сильный. Город не сдался. С первых дней полномасштабной войны люди мобилизовались и даже голыми руками охотились на ДРГ, таскали воду ведрами из Южного Буга, после того как россияне специально повредили водопровод.

В первые дни полномасштабной войны, когда оккупанты захватили Херсон, встал вопрос — что будет с Николаевом. Именно через этот регион лежит путь в Одессу и дальше. Все ждали новостей с замиранием сердца.

10 ноября 2022 года власти официально объявили о полном освобождении Николаевской области от российских оккупантов, за исключением Кинбурнской косы, въезд на которую осуществляется из Херсона.

Смесь легкой улыбки с ноткой сарказма, приправленная ненавистью к россиянам, гордостью и уверенностью в украинцах. Именно этот коктейль эмоций Виталий Ким каждый день демонстрировал в каждом видеообращении.

Он снискал славу самого положительного политика. Его область первой замечает пуски ракет, поэтому обращений Кима ждут так же, как и президента. Фотография, на которой он сидит с запрокинутыми на стол ногами, рядом с оружием, стала популярным мемом.

Южный форпост, сила, мощь, надежда, покой — все это можно сказать о Николаеве, области и людях. Именно этот город стал символом победы и несокрушимости, борьбы за украинскую землю.

24 марта 2022 года городу, который выстоял, президент Украины присвоил звание города-героя. За все время Николаев неоднократно доказал его.

Ранее мы рассказывали о последствиях обстрелов Николаева 13 мая.

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