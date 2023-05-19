Як курортна Миколаївщина стала форпостом Півдня України — хроніка подій

Миколаїв та область стали взірцем незламності та сили духу людей. Колись курортна, Миколаївщина стала справжнім форпостом Півдня України. Люди жили під обстрілами, без води та світла, але продовжували бути єдиними. Читай у нашому матеріалі хроніку війни на Миколаївщині.

Як курортна Миколаївщина стала форпостом Півдня України

Як Миколаївщина стала символом незламності розповіли в програмі Ранок у Великому Місті. Вже ніхто й не згадає, коли голова Миколаївської ОВА Віталій Кім уперше сказав фразу “Доброго вечора, ми з України”.

Але саме вона з початком повномасштабної війни стала тим самим заспокійливим, на яке українці чекали щодня. А Миколаївська область стала справжнісіньким символом незламності та перемоги українського народу.

З місця, куди їздять на відпочинок, вона перетворилася на форпост півдня України. Понад рік без питної води в кранах, 217 днів під прямими обстрілами Миколаїв стояв не на життя, а на смерть, і врешті — вистояв.

Понівечений, втомлений, але гордий і сильний. Місто не здалося. З перших днів повномасштабної війни люди мобілізувалися і навіть голими руками полювали на ДРГ, тягали воду відрами з Південного Бугу, після того, як росіяни навмисно пошкодили водогін.

У перші дні повномасштабної війни, коли окупанти захопили Херсон, постало питання — що буде з Миколаєвом. Саме через цей регіон лежить шлях на Одесу і далі. Всі чекали новин із завмиранням серця.

10 листопада 2022 року влада офіційно оголосила про повне звільнення Миколаївської області від російських окупантів, за виключенням Кінбурнської коси, в’їзд на яку здійснюється з Херсонщини.

Суміш легкої усмішки з ноткою сарказму, приправлена ненавистю до росіян і гордістю та впевненістю в українцях. Саме цей коктейль емоцій Віталій Кім щодня демонстрував у кожному відеозверненні.

Він отримав славу найпозитивнішого політика. Його область першою помічає пуски ракет, тому звернень Кіма чекають так само як і президента. Фотографія, на якій він сидить із закинутими на стіл ногами, поруч зі зброєю, стала популярним мемом.

Південний форпост, сила, міць, надія, спокій — все це можна сказати про Миколаїв, область та людей.

Саме це місто стало символом перемоги й незламності, боротьби за українську землю.

24 березня 2022 року місту, яке вистояло, президент України надав звання міста-героя. За весь час Миколаїв неодноразово довів його.

Раніше ми розповідали про наслідки обстрілу Миколаєва 13 травня.

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