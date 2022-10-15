Украина

Наконец-то люди могут спать не в подвалах: как оккупанты уничтожали Днепропетровскую область шквальным огнем

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 15 октября 2022, 23:00

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