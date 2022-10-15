Наконец-то люди могут спать не в подвалах: как оккупанты уничтожали Днепропетровскую область шквальным огнем

Били всем, чем можно, днем и ночью, и так полгода. В Днепропетровской области населенные пункты, оказавшиеся с начала полномасштабной агрессии России на линии огня, месяцами страдали от обстрелов оккупантами.

За это время в одном из них оккупанты повредили более сотни частных домов, четыре уничтожили полностью.

С начала полномасштабной войны в Великой Костромке почти не было тихого дня. Населённые пункты, находящиеся на линии огня, россияне обстреливали трижды за ночь ракетами и артиллерией.

Сейчас также смотрят

Жительница села Татьяна рассказывает, что приходилось с мужем неделями ночевать в подвале. А однажды, говорит, когда расслабились, то чуть не поплатились жизнью.

Тогда 21 июля около 11 вечера россияне начали бить по соседским домам. Татьяна с мужем в считанные секунды заскочили в укрытие.

Лишь утром супруги увидели иссеченный осколками двор, разрушенную веранду и полностью уничтоженный автомобиль.

Не обошли российские снаряды и Великокостромский лицей. В здание учебного заведения уже не раз целили оккупанты. Летом разбили два кабинета, уже в октябре — спортзал, мастерскую, игровую комнату, тренажерный зал и кабинеты начальных классов.

По селу Большая Костромка, что в Криворожском районе, россияне били из оккупированной части Херсонщины. За все это время оккупанты убили четырех местных жителей и еще шестерых ранили. В селе из 1800 человек осталось чуть меньше половины.

Вся инфраструктура изувеченная, но люди возвращаются. Уже ннесколько недель, как местные жители вздохнули с облегчением, поскольку украинская армия оттеснила оккупантов на 25 километров.

Однако не прекращаются вражеские обстрелы Николаевской области. Около 800 жилых многоэтажек повреждены, с десяток не подлежит восстановлению. Так, рассказывает о разрушениях в Николаеве городской голова Александр Сенкевич.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!