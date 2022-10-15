Нарешті люди можуть спати не в підвалах: як окупанти нищили Дніпропетровщину шквальним вогнем

Гатили усім, чим можна, вдень і вночі, і так пів року. На Дніпропетровщині населені пункти, що від початку повномасштабної агресії Росії опинилися на лінії вогню, місяцями потерпали від обстрілів окупантами.
За цей час в одному з них окупанти пошкодили понад сотню приватних будинків, чотири знищили повністю.
Від початку повномасштабної війни у Великій Костромці майже не було тихого дня. Населені пункти, які знаходяться на лінії вогню, росіяни обстрілювали тричі за ніч ракетами та артилерією.
Жителька села пані Тетяна розповідає, що доводилось з чоловіком тижнями ночувати у підвалі. А одного дня, каже, коли розслабилися, то ледь не поплатилися життям.
Тоді 21 липня близько 11 вечора росіяни почали гатити по сусідських будинках. Тетяна з чоловіком у лічені секунди заскочили у сховок.
Лише зранку подружжя побачило посічене скалками подвір’я, зруйновану веранду та повністю знищений автомобіль.
Лише зранку подружжя побачило посічене скалками подвір’я, зруйновану веранду та повністю знищений автомобіль.
Не оминули російські снаряди й Великокостромського ліцею. У будівлю навчального закладу вже неодноразово цілили окупанти. Влітку розбили два кабінети, вже у жовтні — спортзал, майстерню, ігрову кімнату, тренажерну залу та кабінети початкових класів.
По селу Велика Костромка, що у Криворізькому районі, росіяни били з окупованої частини Херсонщини. За весь цей час росіяни вбили чотирьох місцевих жителів і ще шістьох поранили. У селі з 1800 осіб залишилось трохи менше половини.
Уся інфраструктура побита, але люди повертаються. Нарешті кілька тижнів, як місцеві жителі трошки зітхнули з полегшенням, оскільки українська армія відтіснила окупантів на 25 кілометрів.
Однак не припиняються ворожі обстріли на Миколаївщині. Майже 800 житлових багатоповерхівок пошкоджені, з десяток не підлягає відновленню. Так, розповідає про руйнування у Миколаєві міський голова Олександр Сєнкевич.
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