Нарешті люди можуть спати не в підвалах: як окупанти нищили Дніпропетровщину шквальним вогнем

Гатили усім, чим можна, вдень і вночі, і так пів року. На Дніпропетровщині населені пункти, що від початку повномасштабної агресії Росії опинилися на лінії вогню, місяцями потерпали від обстрілів окупантами.

За цей час в одному з них окупанти пошкодили понад сотню приватних будинків, чотири знищили повністю.

Від початку повномасштабної війни у Великій Костромці майже не було тихого дня. Населені пункти, які знаходяться на лінії вогню, росіяни обстрілювали тричі за ніч ракетами та артилерією.

Зараз також дивляться

Жителька села пані Тетяна розповідає, що доводилось з чоловіком тижнями ночувати у підвалі. А одного дня, каже, коли розслабилися, то ледь не поплатилися життям.

Тоді 21 липня близько 11 вечора росіяни почали гатити по сусідських будинках. Тетяна з чоловіком у лічені секунди заскочили у сховок.

Лише зранку подружжя побачило посічене скалками подвір’я, зруйновану веранду та повністю знищений автомобіль.

Не оминули російські снаряди й Великокостромського ліцею. У будівлю навчального закладу вже неодноразово цілили окупанти. Влітку розбили два кабінети, вже у жовтні — спортзал, майстерню, ігрову кімнату, тренажерну залу та кабінети початкових класів.

По селу Велика Костромка, що у Криворізькому районі, росіяни били з окупованої частини Херсонщини. За весь цей час росіяни вбили чотирьох місцевих жителів і ще шістьох поранили. У селі з 1800 осіб залишилось трохи менше половини.

Уся інфраструктура побита, але люди повертаються. Нарешті кілька тижнів, як місцеві жителі трошки зітхнули з полегшенням, оскільки українська армія відтіснила окупантів на 25 кілометрів.

Однак не припиняються ворожі обстріли на Миколаївщині. Майже 800 житлових багатоповерхівок пошкоджені, з десяток не підлягає відновленню. Так, розповідає про руйнування у Миколаєві міський голова Олександр Сєнкевич.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!