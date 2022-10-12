Історія з хепі-ендом у Дніпрі: врятоване життя через запізнення та пошуки хвостатого товариша

10 жовтня на Дніпро росіяни скерували 20 ракет. Чверть із них збили сили протиповітряної оборони. Решта поцілили по цивільних об’єктах інфраструктури. Унаслідок ракетного терору щонайменше четверо людей загинули, ще 20 отримали поранення.

Місцевий мешканець Олександр зі сльозами на очах розповідає, як дивом уникнув смерті. Чоловік саме гуляв зі своєю таксою на прізвисько Луна, коли сталась ракетна атака. Від переляку собака втекла. Знайти її допомогли небайдужі.

Сам чоловік розповідає: пам’ятає два вибухи. Вибуховою хвилею його відкинуло на два метри. На щастя, залишився живий.

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І якщо цієї ночі у Дніпрі було відносно тихо, то окупанти другий день поспіль не припиняють атакувати Дніпропетровську область. Сьогодні ворог вдарив по об’єктах життєзабезпечення.

Росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах. Через масштабні руйнування багато населених пунктів залишилися без світла.

Але найбільше дістається від окупантів Нікополю. Там у ніч на 12 жовтня російські військові застосували запалювальні снаряди.

Останні дві доби видалися вкрай непростими для українців. Практично вся територія країни перебувала під масованим обстрілом. Детальніше про це читай у в текстовому онлайні.