История с хеппи-эндом в Днепре: спасенная жизнь из-за опоздания и поиска хвостатого товарища

10 октября на Днепр россияне направили 20 ракет. Четверть из них сбили силы противовоздушной обороны. Остальные попали по гражданским объектам инфраструктуры. В результате ракетного террора по меньшей мере четыре человека погибли, еще 20 получили ранения.

Местный житель Александр со слезами на глазах рассказывает, как чудом избежал смерти. Мужчина как раз гулял со своей таксой по кличке Луна, когда враг нанес ракетный удар. От испуга собака сбежала. Найти ее помогли неравнодушные люди.

Сам мужчина рассказывает: помнит два взрыва. Взрывной волной его отбросило на два метра. К счастью, остался жив.

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Больше о последствиях обстрела Днепра смотри в видео:

И если этой ночью в Днепре было относительно тихо, то оккупанты второй день подряд не прекращают атаковать Днепропетровскую область. Сегодня враг ударил по объектам жизнеобеспечения.

Россияне попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Из-за масштабных разрушений многие населенные пункты остались без света.

Но больше всего достается от оккупантов Никополю. Там в ночь на 12 октября российские военные применили зажигательные снаряды.

Последние двое суток показались крайне непростыми для украинцев. Практически вся территория страны находилась под массированным обстрелом. Подробнее об этом читай в текстовом онлайне.