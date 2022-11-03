Бронежилет — не металл, обмотанный скотчем: как производят броники для взрослых и детей в Украине

Львовский оборонный кластер — главный координатор производства бронежилетов в Украине.

С 24 февраля он изготовил и безвозмездно передал 85 тысяч качественных бронежилетов военным, пограничникам, спасателям, медикам, журналистам и детям.

Председатель правления Максим Плехов и руководитель отдела коммуникаций Антон Федченко рассказали журналистке издания УП. Жизнь Елене Барсуковой, как рождаются бронежилеты, почему не стоит заниматься самодеятельностью в этом деле и как используют детские броники.

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Как производят бронежилеты

Некоторые думают, что изготовить бронежилет — просто. Поэтому в начале полномасштабной войны, когда была катастрофическая потребность в брониках в большом количестве, люди пытались сделать их самостоятельно.

Сам сваривали из кусков металла, заматывали лентами или скотчем. Самая необычная самодельная броня, которую видели в кластере, была сделана из рессор.

Люди приходили в ЛОК и пытались передать их на фронт или продать. Мол, любая защита лучше, чем совсем никакой.

Но это не так. Специалисты отмечают, что самодельные плиты для бронежилетов — это очень опасная инициатива.

Если бронежилет некачественный, то в тело попадает не только пуля, но и кусок обломков. Это уже гарантировано 200, — говорит Максим.

Поэтому ЛОК не только производит средства индивидуальной защиты, но и тестирует каски, бронежилеты, плитоноски. Благодаря кластеру тысячи некачественных продуктов не доехали до военных.

В целом, все этапы производства разделены на десятки различных предприятий в разных точках по соображениям безопасности.

Первый этап изготовления бронежилета — изготовление плитоноски, то есть чехла из ткани, который несет плиту и держит ее на теле человека.

А второй этап — производство самого бронепакета. В Украине обычно используют бронеплиты из бронестали, из прессованного полиэтилена и из керамики.

ЛОК работает исключительно на волонтерских началах. Поэтому закупает ткань и бронесталь за средства благотворителей, а производители бронежилетов изготовляют их по себестоимости.

Себестоимость в зависимости от цены металла — около пяти тысяч грн. Ребята нам помогают без прибыли, без амортизации оборудования — только электричество и зарплата людей, — говорит директор предприятия.

После производства все бронежилеты обязательно проходят тестирование во внутренней и государственной лаборатории. Бронь тщательно отстреливается на полигоне.

Лишь после столь важной процедуры бронежилеты могут ехать на фронт.

Чем отличаются детские бронежилеты

К сожалению, во время войны “эвакуационные” детские бронежилеты и шлемы стали страшной реальностью. ЛОК — первый в Украине производитель защитных комплектов для детей.

Для их разработки привлекли многих специалистов по военной экипировке. Волонтеры отреагировали на запрос ювенальной службы Национальной полиции, эвакуирующей детей из зоны боевых действий.

Мы знаем, как россияне реагируют на надпись Дети… Во время эвакуации основную угрозу для детей несут первичные и вторичные обломки от стекла, бетона и т.п. обломки вражеской артиллерии, — говорит Максим Плехов.

Поэтому ярко-оранжевый комплект должен защитить детей от обломков и помочь им не потеряться. Бронежилет для детей легкий, мягкий и не имеет плиты. Вместо нее стоит сверхвысокомолекулярный полиэтилен, защищающий от обломков.

Разработчики также хотят оборудовать детские бронежилеты системой идентификации с GPS-маячками, чтобы можно было отследить детей.

Ранее мы подробнее рассказывали, как производят детские бронежилеты в Украине.

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