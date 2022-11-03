Бронежилет — не метал, обмотаний скотчем: як виготовляють броніки для дорослих та дітей в Україні

Львівський оборонний кластер — головний координатор виробництва бронежилетів в Україні.

З 24 лютого він виготовив та безоплатно передав 85 тисяч якісних бронежилетів військовим, прикордонникам, рятувальникам, медикам, журналістам та… дітям.

Голова правління Максим Плєхов і керівник відділу комунікацій Антон Федченко розповіли журналістці видання УП. Життя Олені Барсуковій, як народжуються бронежилети, чому не варто займатись самодіяльністю в цій справі та як використовують дитячі броніки.

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Як виготовляють бронежилети

Дехто думає, що виготовити бронежилет — просто. Тому на початку повномасштабної війни, коли була катастрофічна потреба в броніках у великій кількості, люди намагались зробити їх самостійно.

Сам зварювали з частинок металу, замотували стрічками чи скотчем. Найнезвичніша саморобна броня, яку бачили у кластері, була зроблена з ресор.

Люди приходили до ЛОК і намагались передати їх на фронт чи продати. Мовляв, будь-який захист краще, ніж зовсім ніякого.

Але це не так. Фахівці наголошують, що саморобні плити для бронежилетів — це дуже небезпечна ініціатива.

Якщо бронежилет неякісний, то в тіло потрапляє не тільки куля, а шмат уламків. Це вже гарантований 200, — каже Максим.

Тож ЛОК не тільки виробляє засоби індивідуального захисту, але й тестує каски, бронежилети, плитоноски. Завдяки кластеру тисячі неякісних продуктів не доїхали до військових.

Загалом всі етапи виробництва розділені на десятки різних підприємств у різних точках з міркувань безпеки.

Перший етап виготовлення бронежилета — виготовлення плитоноски, тобто чохла з тканини, який несе плиту та тримає її на тілі людини.

А другий етап — виробництво самого бронепакета. В Україні зазвичай використовують бронеплити з бронесталі, з пресованого поліетилену, і з кераміки.

ЛОК працює виключно на волонтерських засадах. А тому закуповує тканину та бронесталь за кошти благодійників, а виробники бронежилетів виготовляють їх по собівартості.

Собівартість залежно від ціни металу — близько п’яти тисяч грн. Хлопці нам допомагають без прибутку, без амортизації обладнання — тільки електрика і зарплата людей, — каже директор підприємства.

Після виробництва всі бронежилети обов’язково проходять тестування у внутрішній та державній лабораторії. Броню ретельно відстрілюють на полігоні.

Лише після такої важливої процедури бронежилети можуть їхати на фронт.

Чим відрізняються дитячі бронежилети

На жаль, під час війни “евакуаційні” дитячі бронежилети та шоломи стали страшною реальністю. ЛОК — перший в Україні виробник захисних комплектів для дітей.

Для їхньої розробки залучили багато фахівців з військового екіпірування. Волонтери відреагували на запит ювенальної служби Національної поліції, яка евакуює дітей із зони бойових дій.

Ми знаємо, як росіяни реагують на напис Діти… Під час евакуації основну загрозу для дітей несуть первинні та вторинні уламки — від скла, бетону тощо — уламки ворожої артилерії, — каже Максим Плєхов.

Тож яскраво-помаранчевий комплект має захистити дітей від уламків та допомогти їм не загубитись. Бронежилет для малюків легкий, м’який та не містить плити. Замість неї стоїть надвисокомолекулярний поліетилен, який захищає від уламків

Розробники також хочуть обладнати дитячі бронежилети системою ідентифікації з GPS-маячками, щоб можна було відстежити дітей.

Раніше ми детальніше розповідали, як виготовляють дитячі бронежилети в Україні.

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