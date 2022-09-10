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Витримують пістолетні кулі та гострі уламки — у Львові виготовляють бронежилети для дітей

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 10 Вересня 2022, 16:00

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