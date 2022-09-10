Витримують пістолетні кулі та гострі уламки — у Львові виготовляють бронежилети для дітей

Війна в Україні, яку розв’язала Росія, вкотре підтвердила — ворог нещадний навіть до найбеззахисніших верств населення. 383 дитини загинули, понад 700 дістали поранення. І це лише офіційні дані.

Тому українські фахівці налагодили виробництво бронежилетів для найменших.

Львівське оборонне підприємство розробило спецжилет першого класу захисту, який здатен врятувати від пістолетних куль та небезпечних уламків.

Над дизайном для малечі працювали три тижні. За комплектацією дитячий бронежилет схожий на військовий, але відрізняється вагою менш ніж два кілограми та яскраво помаранчевим кольором.

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Усі бронежилети йдуть у комплекті із захисним шоломом. Перші 30 наборів передадуть на Донеччину для евакуації неповнолітніх з прифронтових зон.

Загалом за півроку роботи Львівський оборонний кластер передав на фронт 80 000 армійських бронежилетів четвертого класу захисту.

Тим часом триває евакуація з Оріхова у Запорізькій області. Там працівники ДСНС рятують літніх та маломобільних людей з-під російських бомб, які сиплються на мирне населення і вдень, і вночі.

Дивись, як записатись на евакуацію та чому це життєво важливо.

Фото: Львівський оборонний кластер

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