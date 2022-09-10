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Выдерживают пистолетные пули и острые обломки — во Львове производят бронежилеты для детей

Мирослава Прокопюк, Журналист программы Факты ICTV 10 сентября 2022, 16:00

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