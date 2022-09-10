Выдерживают пистолетные пули и острые обломки — во Львове производят бронежилеты для детей

Война в Украине, которую развязала Россия, еще раз подтвердила — враг беспощаден даже к самым беззащитным слоям населения. 383 ребенка погибли, более 700 получили ранения. И это только официальные данные.

Поэтому украинские специалисты наладили производство бронежилетов для самых маленьких.

Львовское оборонное предприятие разработало спецжилет первого класса защиты, способный спасти от пистолетных пуль и опасных обломков.

Над дизайном для малышей работали три недели. По комплектации детский бронежилет похож на военный, но отличается весом менее двух килограммов и ярко-оранжевым цветом.

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Все бронежилеты идут в комплекте с защитным шлемом. Первые 30 наборов передадут в Донецкую область для эвакуации несовершеннолетних из прифронтовых зон.

В общей сложности за полгода работы Львовский оборонный кластер передал на фронт 80 000 армейских бронежилетов четвертого класса защиты.

Тем временем идет эвакуация из Орехова в Запорожской области. Там работники ГСЧС спасают пожилых и маломобильных людей из-под российских бомб, сыплющихся на мирное население и днем, и ночью.

Смотри, как записаться на эвакуацию и почему это жизненно важно.

Фото: Львовский оборонный кластер

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