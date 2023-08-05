Украина

Лучше, чем мантия-невидимка! Как волонтеры изготавливают уникальную одежду, маскирующую даже от тепловизора

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 05 августа 2023, 13:00

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