Лучше, чем мантия-невидимка! Как волонтеры изготавливают уникальную одежду, маскирующую даже от тепловизора

Они делают маскировочные костюмы даже лучше, чем мантия-невидимка. За четыре месяца волонтеры благотворительного фонда Рій наладили целое производство маскировочной одежды для снайперов и разведчиков.

Договариваются с кафе, чтобы те передавали им мешки из-под кофейных зерен. Тогда их отправляют в окрасочный цех, самостоятельно разделяют на нити. После сортировки складывают комплекты для плетения в коробки вместе с выкроенными сетками. Все цвета нитей согласованы со школой снайперов, чтобы маскировочные изделия были эффективны в работе.

Волонтеры фонда отправляют нити своим мастерицам в разные уголки Украины, а через несколько дней в цех возвращаются уже готовые изделия. Они выплетают пончо, куртки, нашоломники и плащи, лишь бы сделать наших воинов незаметными для вражеской оптики.

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За четыре месяца мастера успели сплести 6600 маскировочных изделий для военных. На каждого маскировщика или разведчика производят по 11 маскировочных элементов.

К примеру, для снайперов чаще всего делают пончо, а для разведчиков — куртки. Также разная и плотность плетения.

Так плотная ночная кикимора помогает утаить тепловой след от тела, поэтому, по словам мастериц, на 70-75% дает возможность замаскироваться от тепловизора.

А 50% плотность позволит воину повставлять ветки для лучшей маскировки. Мастерицы уверяют, что такой подход помогает более эффективно замаскироваться под рельеф.

Всего в фонде Рій есть 120 мастеров. Волонтерки говорят, что нужно хотя бы 300. Присоединиться могут все желающие, их обеспечат всем необходимым для плетения, ведь помощь нужна не только донатами.

Потеряли все, но продолжают помогать — таких рассказов украинцев немало. Читай историю семьи волонтеров из Рубежного.

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