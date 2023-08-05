Краще, аніж мантія-невидимка! Як волонтерки виготовляють унікальний одяг, що маскує навіть від тепловізора

Вони виготовляють маскувальні костюми навіть кращі, аніж мантія-невидимка. За чотири місяці волонтерки благодійного фонду Рій налагодили ціле виробництво маскувального одягу для снайперів та розвідників.

Домовляються з кав’ярнями, аби ті передавали їм мішки з-під кавових зернят. Тоді їх відправляють у фарбувальний цех, самотужки торочать на нитки. Після сортування складають комплекти для плетіння у коробки разом з викроєними сітками. Усі кольори ниток погоджені зі школою снайперів, щоб маскувальні вироби були ефективними у роботі.

Волонтерки фонду відправляють нитки своїм майстриням у різні куточки України, а за кілька днів у цех повертаються вже готові вироби. Вони виплітають пончо, куртки, нашоломники та плащі, аби лише зробити наших воїнів непомітними для ворожої оптики.

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За чотири місяці майстрині встигли сплести 6600 маскувальних виробів для військових. На кожного маскувальника чи розвідника виготовляють по 11 маскувальних елементів.

Наприклад, для снайперів найчастіше роблять пончо, а для розвідників — куртки. Також різна й щільність плетіння.

Так щільна нічна кікімора допомагає приховати тепловий слід від тіла, тому, за словами майстринь, на 70-75% дає можливість замаскуватись від тепловізора.

А 50% щільність дасть змогу воїну повстромляти гілля для кращого маскування. Майстрині запевняють, що такий підхід допомагає більш ефективно замаскуватися під рельєф.

Загалом у фонді Рій є 120 майстринь. Утім волонтерки кажуть, що потрібно хоча б 300. Долучитися можуть усі охочі, їх забезпечать усім необхідним для плетіння, адже допомога потрібна не лише донатами.

Втратили усе, але продовжують допомагати — таких розповідей українців чимало. Читай історію родини волонтерів з Рубіжного.

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