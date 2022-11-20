Ударят ли морозы зимой? Какая будет погода следующие три месяца в Украине

В этом году первый снег вызвал двойственные чувства. С одной стороны чувствуется, будто приближается что-то сказочное. И вместе с тем — сразу думаешь об украинских защитниках, которым приходится преодолевать как врага на поле боя, так и новые погодные условия.

Поэтому украинцы начинают быстрее собирать средства на зимнюю одежду для ВСУ и внимательнее следить за погодой.

Погода на зиму в Украине

Синоптик Станислав Щедрин рассказал, чего следует ожидать от непрестанно приближающейся к нашим широтам зимы.

Сейчас также смотрят

Самыми холодными будут январь и февраль. Декабрь практически весь будет теплый и с дождями.

Также синоптик отмечает, что морозов на Новый год и оба Рождества не стоит ждать. В целом зима будет малоснежная и преимущественно теплая, иногда будет дождь.

Украинский сайт о погоде Gismeteo тоже сделал свои прогнозы на последний месяц этого года. По данным синоптиков, погода будет умеренной, особенно стоит ожидать потепления в южных и западных областях с 21 по 25 декабря.

Ближе к Новому году может пойти снег, но вероятнее всего, что он будет с дождем и не продлится долго.

Прогноз погоды — это то, что помогает спланировать наши выходные, праздники и даже обычные будни. Именно благодаря прогнозу мы решаем, что надеть и куда пойти гулять с семьей: в парк или в торговый центр. А еще многое зависит от погоды в военном деле.

Читай интервью с метеорологом о том, как составляют прогноз погоды и почему он бывает не точен.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!