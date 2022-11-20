Чи вхурделить зима? Якою буде погода наступні три місяці в Україні

Цього року перший сніг викликав двоїсті почуття. З одного боку відчувається, ніби наближається щось казкове. Та водночас — одразу думаєш про українських захисників, яким доводиться долати як ворога на полі бою, так і нові погодні умови.

Тож українці починають швидше збирати кошти на зимовий одяг для ЗСУ та пильніше слідкувати за погодою.

Синоптик Станіслав Щедрин розповів, чого варто чекати від зими, що невпинно наближається до наших широт.

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Погода на зиму в Україні

Найхолоднішими будуть січень та лютий. Грудень практично весь буде теплий та з дощами.

Також синоптик зазначає, що морозів на Новий рік та обидва Різдва не варто чекати. А загалом зима буде малосніжна та переважно тепла, іноді дощитиме.

Український сайт про погоду Gismeteo теж зробив свої прогнози на останній місяць цього року. За даними синоптиків, погода буде помірною, особливо варто чекати на потеплішання у південних та західних областях з 21 по 25 грудня.

Ближче до Нового року може піти сніг, але найбільш ймовірно, що він буде з дощем та не триватиме довго.

Прогноз погоди — це те, що допомагає спланувати наші вихідні, свята і навіть звичайні будні дні. Саме завдяки прогнозу ми вирішуємо, що вдягнути й куди піти гуляти з сім’єю: у парк чи в торговий центр. А ще багато чого залежить від погоди у військовій справі.

Читай інтерв’ю з метеорологинею про те, як складають прогноз погоди та чому він буває не точний.

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