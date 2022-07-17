Пока оккупанты мародерят, российские СМИ вспоминают о “референдуме”. Казанский о ситуации на оккупированном Юге Украины

Россияне временно оккупировали украинские территории, но окончательного понимания, что делать дальше, у них нет. Журналист Денис Казанский рассказал о ситуации на временно оккупированных территориях.

Будет ли “референдум” на оккупированных территориях Украины

Недавно российские СМИ опубликовали информацию, что якобы в августе должны провести “референдум” на оккупированных территориях Юга Украины, чтобы определить их судьбу. Однако, по словам Казанского, на оккупированных территориях царит хаос, поэтому говорить о подготовке к “референдуму” пока не приходится.

— Единственное, что происходит на оккупированных территориях — это мародерство. Там системно пытаются отбирать урожай у фермеров, забирают предприятия. Об этом пишут даже сами россияне и не скрывают этого, — рассказывает Казанский.

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Также журналист рассказал, что на оккупированных территориях Украины захватчики не готовятся даже к имитации референдума. Мужчина рассказал, что на оккупированных территориях ужасная экономическая ситуация. Сейчас люди массово пытаются выехать на контролируемую Украиной территорию.

— Люди пытаются уехать, ведь это реальная оккупация и террор. Россияне похищают людей, терроризируют и угрожают. Также там ужасная экономическая ситуация и безумные цены. Оккупанты открыто грабят население, ведь приравнивают цены к курсу рубля, — рассказывает Казанский.

ВСУ уже идут в Контрнаступление на Херсонском направлении. Раньше мы подробнее рассказывали о ситуации в Херсонской области.

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