Поки окупанти мародерять, російські ЗМІ згадують про “референдум”. Казанський про ситуацію на окупованому Півдні України

Росіяни тимчасово окупували українські території, але остаточного розуміння, що робити далі, не мають. Журналіст Денис Казанський розповів про ситуацію на тимчасово окупованих територіях.

Чи буде “референдум” на окупованих територіях України

Нещодавно російські ЗМІ опублікували інформацію, що нібито в серпні мають провести “референдум” на окупованих територіях Півдня України, щоб визначити їх долю. Проте, за словами Казанського, на окупованих територіях панує хаос, тож говорити про підготовку до “референдуму” поки не доводиться.

— Єдине, що відбувається на окупованих територіях — це мародерство. Та системно намагаються відбирати врожай у фермерів, забирають підприємства тощо. Про це пишуть навіть самі росіяни й не приховують цього, — розповідає Казанський.

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Також журналіст розповів, що на окупованих територіях України загарбники не готуються навіть до імітації референдуму. Чоловік розповів, що на окупованих територіях жахлива економічна ситуація. Тож зараз люди масово намагаються виїхати на контрольовану Україною територію.

— Люди намагаються виїхати, адже це реальна окупація й терор. Росіяни викрадають людей, тероризують їх та погрожують. Також там жахлива економічна ситуація й шалені ціни. Окупанти відкрито грабують населення, адже прирівнюють ціни до курсу рубля, — розповідає Казанський.

ЗСУ вже йдуть у Контрнаступ на Херсонському напрямку. Раніше ми детальніше розповідали про ситуацію на Херсонщині.

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