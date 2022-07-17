Крепкий орешек оказался не по зубам оккупантам. Как живет прифронтовой Орехов

Несмотря на сильные артобстрелы врага, жизнь в населенных пунктах у линии фронта продолжается. Орехов в Запорожской области уже покинула большая часть жителей. Но городок противостоит оккупантам, которые прозвали его крепким орешком, оказавшийся им не по зубам.
В Орехове, как и в мирные времена, продолжает работать супермаркет, правда, со скромным ассортиментом, а местные волонтеры каждый день чинят разбитые снарядами дома.
Администратор супермаркета Мария Помазкина рассказывает: продает то, что самой удается доставить из Запорожья. Покупателей тоже стало меньше, если раньше за день приходило около 500 человек, то сейчас и 50 может не набраться. Но три женщины, которые остались из большого коллектива, продолжают работать, чтобы противостоять спекуляции.
Орехов уже несколько месяцев находится под плотными ежедневными обстрелами российских военных. Оккупанты уничтожают дома и автомобили местного населения.
Местные волонтеры пытаются ремонтировать дома: перекрывают пленкой крышу и окна. Уже починили около 50 частных домов и несколько сотен квартир.
Жители Орехова, оставшиеся в городе, днюют и ночуют в подвалах, но не теряют надежды и ждут нашей победы. Военные, которые обороняют город, тоже очень мотивированы. Уверяют — победа будет за нами!
Российские военные продолжают терроризировать Украину и обстреливать города. Ранее россияне обстреляли Днепр своими самыми дорогими ракетами Х-101. Узнай больше о последствиях обстрела Днепра 15 июля.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!