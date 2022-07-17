Міцний горішок виявися не по зубах окупантам. Чим живе прифронтовий Оріхів

Попри щільні артобстріли ворога, життя в населених пунктах біля лінії фронту триває. Оріхів, що на Запоріжжі, вже полишила більша частина мешканців. Та містечко протистоїть окупантам, які прозвали його міцним горішком, що виявився їм не по зубах.

В Оріхові, як і за мирних часів, продовжує працювати супермаркет, щоправда, із геть скромним асортиментом, а місцеві волонтери щодня лагодять потрощені снарядами будинки.

Адміністраторка супермаркету Марія Помазкіна розповідає: продає те, що самій вдається доставити із Запоріжжя. Покупців теж поменшало: якщо раніше за день приходили близько 500 осіб, то зараз – менше 50. Але троє жінок, які лишилися з великого колективу, продовжують працювати, щоб протистояти спекуляції.

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Оріхів уже кілька місяців перебуває під щільними щоденними обстрілами російських військових. Окупанти знищують домівки, автівки та іншу власність місцевого населення.

Місцеві волонтери намагаються ремонтувати будинки: перекривають плівкою дах та вікна. Вже полагодили близько 50 приватних будинків та кілька сотень квартир.

Жителі Оріхова, які лишилися в місті, днюють та ночують у підвалах, але не втрачають надії та чекають нашої перемоги. Військові, які обороняють місто, теж неабияк вмотивовані. Запевняють — перемога буде за нами!

Російські військові продовжують тероризувати Україну та обстрілювати міста. Раніше росіяни обстріляли Дніпро своїми найдорожчими ракетами Х-101. Дізнайся більше про наслідки обстрілу Дніпра 15 липня.

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