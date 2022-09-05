Намеренно уничтожают все живое и оставляют руины! Последствия постоянных обстрелов Славянска

Российские военные продолжают уничтожать все живое. Они намеренно целятся по гражданским объектам и мирному населению.

Последние несколько недель Славянск ежедневно оказывается в центре российских атак. Только за прошедшую неделю в городе был разрушен детский сад, несколько десятков жилых домов и коммунальное предприятие.

Накануне одна из российских ракет попала в автомойку, СТО и помещение спортивного зала. Без окон осталось несколько многоэтажек.

По словам городского головы Вадима Ляха, пострадавших не было, ведь большинство людей уже выехали. Ни в одном помещении, куда попала российская ракета на прошлой неделе, военных не было.

Захватчики попали в коммунальное предприятие, занимающееся вывозом мусора. Из семи исправных мусоровозов осталось всего пять. Не прекращаются обстрелы окрестностей города. Оккупанты наносят удары по десяткам населенных пунктов на Славянском направлении.

Однако все попытки врага продвинуться не имели успеха. В то же время украинские военные деоккупировали Озерное в Донецкой области. О ситуации в регионе подробнее — смотри в видео:

Жизнь людей в Донецкой области почти невозможна, ведь там ежедневно продолжаются адские обстрелы. Ранее мы рассказывали о ситуации в Донецкой области.

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