Навмисно знищують усе живе та залишають руїни! Наслідки постійних обстрілів Слов’янська

Російські військові продовжують нищити все живе. Вони навмисно цілять по цивільних об’єктах та мирному населенню.

Останні кілька тижнів Слов’янськ чи не щодня опиняється у центрі російських атак. Лише упродовж минулого тижня у місті зруйнували дитячий садок, кілька десятків житлових будинків та комунальне підприємство.

Напередодні одна з російських ракет влучила в автомийку, СТО та приміщення спортивного залу. Без вікон залишилися кілька багатоповерхівок.

За словами міського голови Вадима Ляха, постраждалих не було, адже більшість людей уже виїхали. У жодному приміщенні, куди влучила російська ракета минулого тижня, військових не було.

Загарбники влучили у комунальне підприємство, яке займається вивезенням сміття. Із семи справних сміттєвозів залишилося лише п’ять. Не припиняються обстріли околиць міста. Окупанти завдають ударів по десятках населених пунктів на Слов’янському напрямку.

Проте усі спроби ворога просунутися не мали успіху. Натомість українські військові деокупували Озерне на Донеччині. Про ситуацію в регіоні докладніше — у відео:

Життя людей на Донеччині майже не можливе, адже там щодня тривають пекельні обстріли. Раніше ми розповідали про ситуацію на Донеччині.

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