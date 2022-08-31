Україна

Російські окупанти обстріляли ракетами Дружківку Донецької області — наслідки удару

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 31 Серпня 2022, 13:25

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