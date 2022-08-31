Російські окупанти обстріляли ракетами Дружківку Донецької області — наслідки удару

Напередодні російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Дружківці на Донеччині. І хоч, на щастя, минулось без жертв, у місті добряче потрощило заклади освіти, палаци спорту та культури.

Перепало й місцевим рятувальникам. Про наслідки ракетного удару по Дружківці — дивись у нашому матеріалі.

Наслідки ракетного удару по Дружківці — 30 серпня 2022

Під масштабний ракетний обстріл Дружківка потрапила вперше за вісім років війни. Останні два тижні тут не фіксували наслідків роботи російських окупантів.

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Все було тихо та спокійно, вибухи чули завжди лише здалеку, — розповідають місцеві.

А напередодні росіяни дісталися, як вони заявили, до “військової інфраструктури” міста. Внаслідок цього у Дружківці розтрощені Палац спорту та Палац культури. Ще дві ракети поцілили у школи. Одна з них зруйнована вщент.

Була така гарна школа, зруйнували. У мене тут син навчався, донька в шостий клас ходила. Тепер залишилися без школи, — розповідає місцевий житель Костянтин.

Керівництво навчального закладу, попри напружену ситуацію в регіоні, все ж плекало надію розпочати навчальний рік.

Директор гімназії Олександр Міхеєв каже, що школу тільки-но відремонтували та готувалися зустрічати дітей.

Російські окупанти загалом випустили по місту щонайменше чотири ракети. Ніхто з місцевих дивом не постраждав.

Внаслідок розриву пошкоджена будівля пожежної частини. Тут повибивало вікна, зруйновані ворота, покрівля та вщент розбито один службовий автомобіль.

На щастя, особовий склад не постраждав. Тож рятувальники поїхали розбирати завали на інший цивільний об’єкт.

Потреба евакуації з Донеччини

Влада міста наголошує на евакуації цивільного населення. Адже тут небезпечно, а ще не можна перевантажувати електромережі.

Абсолютно безпечних місць на території Донецької області немає. Всі, хто мають дітей, повинні виїхати за межі області на безпечніші території України.

До цього закликає речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Донецьку область залишили понад мільйон жителів. Цього недостатньо для забезпечення теплом населення взимку. За підрахунками, ще сто тисяч місцевих повинні евакуюватися.

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