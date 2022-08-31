Российские оккупанты обстреляли из ракет Дружковку — последствия атаки

Накануне российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Дружковке Донецкой области.К счастью, обошлось без жертв, однако в городе изрядно пострадали учебные заведения, дворцы спорта и культуры.

Досталось и местным спасателям. О последствиях ракетного удара по Дружковке смотри в нашем материале.

Последствия ракетного удара по Дружковке 30 августа 2022

Под масштабный ракетный обстрел Дружковка попала впервые за восемь лет войны. Последние две недели здесь не фиксировали прилетов от российских оккупантов.

Сейчас также смотрят

Все было тихо и спокойно, слышали всегда только издалека, — рассказывают местные.

А накануне россияне добрались, как они заявили, до “военной инфраструктуры” города. В результате в Дружковке разрушены Дворец спорта и Дворец культуры. Еще две ракеты попали в школы. Одна из них разрушена полностью.

Была такая хорошая школа, разрушили. У меня здесь сын учился, дочь в шестой класс ходила. Теперь остались без школы, — рассказывает местный житель Константин.

Руководство учебного заведения, несмотря на напряженную ситуацию в регионе, все же питало надежду начать учебный год.

Директор гимназии Александр Михеев говорит, что школу только отремонтировали и готовились встречать детей.

Российские оккупанты выпустили по городу не менее четырех ракет. Никто из местных чудом не пострадал.

В результате взрывов повреждено здание пожарной части. Там выбило окна, разрушены ворота, кровля и полностью разбит один служебный автомобиль.

К счастью, личный состав не пострадал. Спасатели поехали разбирать завалы на другой гражданский объект.

Необходимость эвакуации из Донецкой области

Власти города настаивают на эвакуации гражданского населения. Ведь здесь небезопасно, а еще нельзя перегружать электросети.

Полностью безопасных мест на территории Донецкой области нет. Все, у кого есть дети, должны выехать за пределы области на более безопасные территории Украины.

Призывает спикер Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко.

С начала полномасштабного вторжения России Донецкую область покинули более миллиона жителей. Этого недостаточно для обеспечения населения теплом зимой. По подсчетам властей, еще сто тысяч местных должны эвакуироваться.

Ранее мы рассказывали о значительных успехах ВСУ на Херсонском направлении.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!