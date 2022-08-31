Российские оккупанты обстреляли из ракет Дружковку — последствия атаки

Накануне российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Дружковке Донецкой области.К счастью, обошлось без жертв, однако в городе изрядно пострадали учебные заведения, дворцы спорта и культуры.
Досталось и местным спасателям. О последствиях ракетного удара по Дружковке смотри в нашем материале.
Под масштабный ракетный обстрел Дружковка попала впервые за восемь лет войны. Последние две недели здесь не фиксировали прилетов от российских оккупантов.
Все было тихо и спокойно, слышали всегда только издалека, — рассказывают местные.
Все было тихо и спокойно, слышали всегда только издалека, — рассказывают местные.
А накануне россияне добрались, как они заявили, до “военной инфраструктуры” города. В результате в Дружковке разрушены Дворец спорта и Дворец культуры. Еще две ракеты попали в школы. Одна из них разрушена полностью.
Была такая хорошая школа, разрушили. У меня здесь сын учился, дочь в шестой класс ходила. Теперь остались без школы, — рассказывает местный житель Константин.
Была такая хорошая школа, разрушили. У меня здесь сын учился, дочь в шестой класс ходила. Теперь остались без школы, — рассказывает местный житель Константин.
Руководство учебного заведения, несмотря на напряженную ситуацию в регионе, все же питало надежду начать учебный год.
Директор гимназии Александр Михеев говорит, что школу только отремонтировали и готовились встречать детей.
Российские оккупанты выпустили по городу не менее четырех ракет. Никто из местных чудом не пострадал.
В результате взрывов повреждено здание пожарной части. Там выбило окна, разрушены ворота, кровля и полностью разбит один служебный автомобиль.
К счастью, личный состав не пострадал. Спасатели поехали разбирать завалы на другой гражданский объект.
Власти города настаивают на эвакуации гражданского населения. Ведь здесь небезопасно, а еще нельзя перегружать электросети.
Полностью безопасных мест на территории Донецкой области нет. Все, у кого есть дети, должны выехать за пределы области на более безопасные территории Украины.
Полностью безопасных мест на территории Донецкой области нет. Все, у кого есть дети, должны выехать за пределы области на более безопасные территории Украины.
Призывает спикер Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко.
С начала полномасштабного вторжения России Донецкую область покинули более миллиона жителей. Этого недостаточно для обеспечения населения теплом зимой. По подсчетам властей, еще сто тысяч местных должны эвакуироваться.
Ранее мы рассказывали о значительных успехах ВСУ на Херсонском направлении.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!