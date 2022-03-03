Какой результат переговоров Украины и России сегодня, 3 марта — главные тезисы

Переговоры Украины и России сегодня, 3 марта, не были успешными для украинской делегации, ведь мы не получили результаты, на которые рассчитывали.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Единственное, что могу сказать – подробно обсудили гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находится в окружении, – отмечает Подоляк.

Стороны достигли понимания совместного обеспечения гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения.

А также было обсуждение доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в этих секторах.

По словам советникп главы Офиса, с этой целью в ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и сформированы соответствующие логистические процедуры.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о последних новостях на фронте и новых шагах правительства по защите населения во время войны.