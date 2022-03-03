Яким був результат переговорів України та Росії сьогодні, 3 березня — головні тези

Переговори України та Росії сьогодні, 3 березня, не були успішними для української делегації, адже ми не отримали результатів, на які розраховували.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

На превеликий жаль, ми не отримали тих результатів, на які розраховували. Єдине, що можу сказати — докладно обговорили гуманітарний аспект, тому що досить багато міст зараз перебуває в оточенні, — зазначає Подоляк.

Сторони досягли розуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення.

А також було обговорення доставлення медикаментів та продуктів харчування до місць найбільш запеклих боїв з можливістю тимчасового припинення вогню на період, коли здійснюватиметься евакуація у цих секторах.

За словами радника глави Офісу, з цією метою найближчим часом будуть організовані спеціальні канали зв’язку та взаємодії та будуть сформовані відповідні логістичні процедури.

Тим часом президент України Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про останні новини на фронті та нові кроки уряду для захисту населення під час війни.