Оккупантам нужно показать хоть какую-то победу. Карта боевых действий в Украине 3 июня в режиме онлайн

Что подготовила нам карта боевых действий в Украине на четыреста шестьдесят пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны? Россияне пытаются захватить хоть какие-то населенные пункты, чтобы иметь что показать своему населению за “победу”, — заключают специалисты из ISW.
Как бы там ни было, украинские земли будут освобождены от оккупантов, а каждый виновный за смерти украинцев — понесет наказание в Гааге.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что дискуссии вокруг Донецкого направления также совпадают с сообщениями о прибытии чеченских войск, чтобы взять ответственность за этот отрезок фронта и завершить захват Марьинки и других населенных пунктов в этом районе.
Захват Бахмута, несмотря на отсутствие операционных преимуществ, позволил Кремлю представить российской общественности победу России, хотя бы временную, — отмечают в ISW.
Захват Бахмута, несмотря на отсутствие операционных преимуществ, позволил Кремлю представить российской общественности победу России, хотя бы временную, — отмечают в ISW.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
За прошедшие сутки противник нанес 67 авиационных и 17 ракетных ударов, совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиационные удары в районе Огирцового Харьковской области.
Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Нововасилевка, Середина Буда, Ромашково, Атинское, Безсаловка, Беловоды, Басовка, Юнаковка, Покровка, Новодмитровка, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Пильная, Зеленое, Верхняя Писаревка, Плетеновка, Волчанск, Зыбино, Рыбалкино, Бударки, Землянки, Чугуновка, Отрадное в Харьковской области.
На Купянском направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области.
На Купянском направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Дворичанское, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кутьковка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Макеевки Луганской области и Спорного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки и Спорного — Донецкой.
Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка в Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел.
Нанес авиационных ударов в районах Белая Гора и Часов Яр Донецкой области, а также ракетный — по Дружковке. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении минувшие сутки противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако наши защитники отразили все 14 вражеских атак. Противник понес значительные потери в живой силе и технике.
В то же время враг продолжает уничтожать наши города и села. Нанес авиаудары по Марьинке и Екатериновке, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районе Пречистовки, совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговское и Новоданиловка Запорожской области, а также Веселое, Козацкое и Одрадокаменка Херсонской области.
Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Камышеваха и Новоандреевка Запорожской области; Берислав, Антоновка Херсонской области, Херсон, а также Очаков Николаевской области.
Для восполнения потерь в живой силе противник продолжает агитировать собственное население до прохождения военной службы разными способами.
Для восполнения потерь в живой силе противник продолжает агитировать собственное население до прохождения военной службы разными способами.
Так, в городе Зоринск Алтайского края представители уголовно-исполнительной службы проводят разъяснительную работу среди лиц, имеющих условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Агитируют на подписании ими контракта на три — пять месяцев военной службы.
В то же время, сами российские военные в своих переговорах, которые перехватывает ГУР, говорят: российское командование не дает военным даже нормальной одежды.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также два по зенитно-ракетным комплексам противника.
За прошедшие сутки наши защитники уничтожили 15 крылатых ракет и 17 ударных БпЛА противника типа Shаhed-136.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два состава боеприпасов, две радиоэлектронной станции борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два состава боеприпасов, две радиоэлектронной станции борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня противника.
Вместе с военными свою борьбу мы ведем и на дипломатической арене. Читай о результатах саммита в Молдове и к чему призвал президент Украины Владимир Зеленский наших партнеров.
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