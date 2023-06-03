Оккупантам нужно показать хоть какую-то победу. Карта боевых действий в Украине 3 июня в режиме онлайн

Что подготовила нам карта боевых действий в Украине на четыреста шестьдесят пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны? Россияне пытаются захватить хоть какие-то населенные пункты, чтобы иметь что показать своему населению за “победу”, — заключают специалисты из ISW.

Как бы там ни было, украинские земли будут освобождены от оккупантов, а каждый виновный за смерти украинцев — понесет наказание в Гааге.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что дискуссии вокруг Донецкого направления также совпадают с сообщениями о прибытии чеченских войск, чтобы взять ответственность за этот отрезок фронта и завершить захват Марьинки и других населенных пунктов в этом районе.

Захват Бахмута, несмотря на отсутствие операционных преимуществ, позволил Кремлю представить российской общественности победу России, хотя бы временную, — отмечают в ISW.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 3 июня 2023 года

За прошедшие сутки противник нанес 67 авиационных и 17 ракетных ударов, совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиационные удары в районе Огирцового Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Нововасилевка, Середина Буда, Ромашково, Атинское, Безсаловка, Беловоды, Басовка, Юнаковка, Покровка, Новодмитровка, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Пильная, Зеленое, Верхняя Писаревка, Плетеновка, Волчанск, Зыбино, Рыбалкино, Бударки, Землянки, Чугуновка, Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Дворичанское, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кутьковка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Макеевки Луганской области и Спорного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки и Спорного — Донецкой.

Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка в Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел.

Нанес авиационных ударов в районах Белая Гора и Часов Яр Донецкой области, а также ракетный — по Дружковке. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении минувшие сутки противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако наши защитники отразили все 14 вражеских атак. Противник понес значительные потери в живой силе и технике.

В то же время враг продолжает уничтожать наши города и села. Нанес авиаудары по Марьинке и Екатериновке, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районе Пречистовки, совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговское и Новоданиловка Запорожской области, а также Веселое, Козацкое и Одрадокаменка Херсонской области.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Камышеваха и Новоандреевка Запорожской области; Берислав, Антоновка Херсонской области, Херсон, а также Очаков Николаевской области.

Для восполнения потерь в живой силе противник продолжает агитировать собственное население до прохождения военной службы разными способами.

Так, в городе Зоринск Алтайского края представители уголовно-исполнительной службы проводят разъяснительную работу среди лиц, имеющих условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Агитируют на подписании ими контракта на три — пять месяцев военной службы.

В то же время, сами российские военные в своих переговорах, которые перехватывает ГУР, говорят: российское командование не дает военным даже нормальной одежды.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также два по зенитно-ракетным комплексам противника.

За прошедшие сутки наши защитники уничтожили 15 крылатых ракет и 17 ударных БпЛА противника типа Shаhed-136.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два состава боеприпасов, две радиоэлектронной станции борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня противника.

Вместе с военными свою борьбу мы ведем и на дипломатической арене. Читай о результатах саммита в Молдове и к чему призвал президент Украины Владимир Зеленский наших партнеров.

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