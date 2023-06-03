Окупантам треба показати хоч якусь перемогу. Карта бойових дій в Україні 3 червня в режимі онлайн

Що підготувала нам карта бойових дій в Україні на чотириста шістдесят п’ятій добі широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни? Росіяни намагаються захопити бодай якісь населені пункти, аби мати що показати своєму населенню за “перемогу”, — висновують спеціалісти з ISW. Хай там як, українські землі будуть звільнені від окупантів, а кожен винний за смерті українців — понесе покарання у Гаазі. Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн Інтерактивна карта Deep State підкаже, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує. Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я. Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що дискусії навколо Донецького напрямку також збігаються із повідомленнями про прибуття чеченських військ, щоб взяти на себе відповідальність за цей відрізок фронту і завершити захоплення Мар’їнки та інших населених пунктів у цьому районі. Захоплення Бахмута, попри відсутність операційних переваг, дозволило Кремлю представити російській громадськості перемогу Росії, хоча б тимчасову, — зазначають в ISW. Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 3 червня 2023 року

Минулої доби противник завдав 67 авіаційних та 17 ракетних ударів, здійснив 91 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаційних ударів в районі Огірцевого Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка, Леонівка та Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Середина Буда, Ромашкове, Атинське, Безсалівка, Біловоди, Басівка, Юнаківка, Покровка, Новодмитрівка, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Пильна, Зелене, Верхня Писарівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Зибине, Рибалкине, Бударки, Землянки, Чугунівка, Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник вів безрезультатні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічанське, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кутьківка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Макіївки Луганської області та Спірного на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Іванівки й Спірного — Донецької.

Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Біла Гора та Часів Яр Донецької області, а також ракетного — по Дружківці.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте наші захисники відбили усі 14 ворожих атак. Противник зазнав значних втрат в живій силі та техніці.

Водночас ворог продовжує знищувати наші міста і села. Завдав авіаударів по Мар’їнці та Катеринівці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Пречистівки, здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгівське та Новоданилівка Запорізької області, а також Веселе, Козацьке та Одрадокам’янка Херсонської області.

Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Комишуваха та Новоандріївка Запорізької області; Берислав, Антонівка Херсонської області, місто Херсон, а також Очаків Миколаївської області.

Для поповнення втрат у живій силі противник продовжує агітувати власне населення до проходження військової служби у різний спосіб.

Так, у місті Зоринськ Алтайського краю, представники кримінально-виконавчої служби проводять роз’яснювальну роботу серед осіб, які мають умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Агітують щодо підписання ними контракту на три — п’ять місяців військової служби.

Водночас самі російські військові у своїх розмовах, які перехоплює ГУР, кажуть: російське командування не дає воякам навіть нормального одягу.