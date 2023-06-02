Одна дитина досі залишається у місті! Чому окупанти йдуть у лобову на Авдіївському напрямку

Ситуація на фронті залишається складною. Окрім Бахмута, Авдіївка теж залишається однією з головних цілей окупанта.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у марафоні Єдині новини розповів Вадиму Карп’яку про ситуацію в місті, лобові атаки ворога та пошуки дитини.

За минулу добу ворог здійснив 26 масованих обстрілів по місту та понад 250 — по позиціях наших захисників навколо населеного пункту.

Через російський танковий обстріл у місті загинула жінка.

Яка ситуація в Авдіївці

Цивільних залишається у місті 1736 осіб. Усі отримують гуманітарну допомогу. Однак, на жаль, ще не вдалось знайти останню дитину у місті, щоб її евакуювати.

Можливість виїхати залишається. У цьому допомагають поліціянти та волонтери.

Чи йде в атаку ворог

Попри те, що декілька днів йшли рясні дощі та розмило грунти, ворог все одно здійснив близько восьми штурмів.

Останнім часом видно, що вони не полишають спроб взяти в оточення місто.

За минулі три тижні було декілька спроб піти в лобову, які закінчились лише втратами окупантів у техніці та живій силі.

Також раніше ми розповідали, як Білі Янголи евакуювали з Авдіївки п’ятирічного Костика.

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