Одна дитина досі залишається у місті! Чому окупанти йдуть у лобову на Авдіївському напрямку

Ситуація на фронті залишається складною. Окрім Бахмута, Авдіївка теж залишається однією з головних цілей окупанта.
Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у марафоні Єдині новини розповів Вадиму Карп’яку про ситуацію в місті, лобові атаки ворога та пошуки дитини.
За минулу добу ворог здійснив 26 масованих обстрілів по місту та понад 250 — по позиціях наших захисників навколо населеного пункту.
За минулу добу ворог здійснив 26 масованих обстрілів по місту та понад 250 — по позиціях наших захисників навколо населеного пункту.
Через російський танковий обстріл у місті загинула жінка.
Цивільних залишається у місті 1736 осіб. Усі отримують гуманітарну допомогу. Однак, на жаль, ще не вдалось знайти останню дитину у місті, щоб її евакуювати.
Можливість виїхати залишається. У цьому допомагають поліціянти та волонтери.
Попри те, що декілька днів йшли рясні дощі та розмило грунти, ворог все одно здійснив близько восьми штурмів.
Останнім часом видно, що вони не полишають спроб взяти в оточення місто.
Останнім часом видно, що вони не полишають спроб взяти в оточення місто.
За минулі три тижні було декілька спроб піти в лобову, які закінчились лише втратами окупантів у техніці та живій силі.
Також раніше ми розповідали, як Білі Янголи евакуювали з Авдіївки п’ятирічного Костика.
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